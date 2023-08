En verano es obligatorio transmitir felicidad. Es periodo para la familia y las aficiones. Llegan múltiples anuncios de festivales musicales, de actuaciones teatrales, carnavalescas, de cine en la calle, de eventos con amigos y familiares, de tardes en la playa y paseos matutinos. Bares, terrazas y restaurantes repletos para lucir el mejor bronceado. Estrenamos ropa y sobre todo bañador. Hay que bailar toda la noche, aunque sea con la música de los vecinos.

Como diría mi amigo Mañasco “calles llenas de gente guapa y de gente fea que se cree guapa”.

Tienes que tararear “la canción del verano”. Por cierto, ¿cuál es la canción de este verano? ¿Vagabundo de Sebastián Yatra o Lala de Myke Towers? Mi preferida es “Nochentera” y sobre todo después del mundial de fútbol.

Tienes que atreverte a realizar una carrera popular, aunque sea con tacones rojos, seguro que te divertirás.

Queremos rayos de sol tumbados en la arena. Las redes sociales se llenan de selfis, autorretratos, con amplias sonrisas ensayadas. En las fotografías no se nota el calentamiento global, el no bajar de los 30 grados, ni la suciedad de las aguas, o el olor a quemado. Aunque no vuelen las mariposas, ni regalen rosas, lo importante es mantener nuestro gesto de bienestar. Optimismo total que ahora se llevan los entierros con vino y no con flores.

Alguien dirá que esta historia está mal contada. Los días siguen siendo de 24 horas y se continúa con los mismos problemas.

Aunque brindemos la Nochentera con una copa en la mano la inflación nos rodea y algunos no es que tengan la Copa Vacía, es que no pueden llenar la nevera. El que suspendió alguna asignatura, con boquita de fresa y mojito de menta, sino estudia no aprueba. Si quieres colas no te vayas a escuchar al cantante de moda, salta las 600 vallas de Gibraltar y contemplarás un largometraje sin terminar.

Por mucho que baile hasta la madrugada, el PP, que es el partido más votado, no tiene cara de ganador. Aunque se besen a escondidas el PSOE y los nacionalistas, estos nunca van a ser progresistas, son más ultras nacionalistas que Vox. Por desgracia tenemos la pesadilla fatal de los incendios. Pero si quieres quedarte frío pides cita para un especialista de la Seguridad Social, hay que cruzar mil laberintos para llegar hasta él.

Cuando va cayendo el día la berrea del macho alfa con derecho de pernada pide un “piquito” para la retrasmisión mundial. Que todos vean quien es el que manda aquí. Como Señor Medieval tiene sus siervos, sus vasallos, que lo halagan con aplausos. Pero tranquilos que hay un rayo de luz para mantener la sonrisa, pues estamos a un paso de la luna, y la noche no termina hasta que no salga el sol.