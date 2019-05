Aprimeros de mayo los campos se llenan de amapolas en flor. Adornan las cunetas de las carreteras y las lindes de los caminos de un intenso rojo escarlata que resalta sobre el verde circundante y aunque es una planta que suele molestar a los agricultores (es una mala hierba que crece a la sombra de los cultivos de cereales) salta a la vista el plus de belleza que su manto rojo proporciona a nuestros paisajes. Su crecimiento se favorece con la remoción de la tierra inherente a la siembra, de ahí que brotasen desaforadamente en aquellos terrenos de Flandes que tan continuamente fueron violentados por bombas y minas durante la I Guerra Mundial. El 3 de Mayo de 1915, John McCrae, médico canadiense que servía en un hospital de campaña en el frente de Ypres (300.000 bajas entre alemanes, británicos y franceses), tras acudir al funeral de su compañero Alexis Helmer, fallecido en el combate, escribió un poema que tituló "En los campos de Flandes" y en el que hacía alusión a las amapolas que brotaban entre las sepulturas de los soldados muertos en tan sangrienta contienda: "En los campos de Flandes/ crecen las amapolas. / Fila tras fila/ entre las cruces que señalan nuestras tumbas…" El poema fue publicado al poco tiempo en la revista británica "Punch", pero no alcanzo difusión hasta que una de las secretarias de la oficina de la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes), conmovida por los versos de McCrae, decidió comprar unas amapolas y repartirlas entre los asistentes a la ceremonia en que se celebraba el fin de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Desde entonces y coincidiendo con el aniversario del Armisticio, son infinidad las personas (sobre todo en Gran Bretaña) que cada año lucen una amapola -en la solapa o en el pelo- como homenaje a los soldados caídos. Ese día es conocido como el "Poppy Day". En el poema, la guerra se contempla desde el punto de vista de los caídos en el combate: "Somos los muertos. /Hace pocos días vivíamos, / cantábamos, amábamos y éramos amados. / Ahora yacemos en los campos de Flandes". Sin embargo, lejos de lamentarse por su suerte, estos "líricos cadáveres" apremian a los vivos a proseguir su misión que -no lo olvidemos- es la de preservar la unidad territorial y las libertades democráticas en unos países que no son los suyos: "Contra el enemigo continuad nuestra lucha, / tomad las antorchas que os arrojan nuestras manos agotadas / Mantenedla en alto. / Si faltáis a la fe de nosotros muertos, / jamás descansaremos, / aunque florezcan / en los campos de Flandes, / las amapolas". ¡Qué lástima es que el valor, el coraje y el altruismo que representan esas amapolas nos sean tan ajenos a los españoles!