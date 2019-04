El primero y el último

Reconozco que bastantes cosas que a los especialitos nos parecen endémicas de Algeciras, no lo son tanto. El desaprovechamiento de talentos, por señalar una, es muy español; no sólo se da en nuestra ciudad, si bien aquí se nota cantidad. Mis amigos me ponen ejemplos de otros lugares que, es verdad, resultan de comportamientos parecidos. Cuando les cuento, no obstante, algunas de nuestras particularidades y ocurrencias, acuden al gesto y a la sonrisa mientras empiezan a considerar que sí, que lo de especiales nos viene al pelo. Me divierte aludir a que, cuando Miguelín era una primera figura del toreo, en Algeciras ¡y en la calle Ancha!, un grupo de aficionados creó con gran éxito la peña “Mondeño” en honor al torero monje de Puerto Real, coetáneo del diestro algecireño.

Cuentan que un día, en una marisquería entró un cliente, se acercó a la barra y pidió a un veterano barman que tenía enfrente, un vaso de leche bien fría y una ración de gambas a la plancha. Lo hizo con tal contundencia, que el empleado contuvo el gesto y se dispuso a servir la petición sin rechistar. Una vez preparada la comanda, el barman puso ante el cliente el pedido y tanto él como sus compañeros se dispusieron a contemplar la escena. El cliente peló una gamba dejándole la cola y, sujetándola por ella, la sumergió en la leche, le dio unas vueltas y, ante la mirada de todos, se la comió. Justo entonces, a modo de disculpa por la excesiva atención prestada, el veterano barman, con la mejor de sus sonrisas, dijo: disculpe señor, verá, llevo muchos años en la profesión y es la primera vez que veo algo así. Y el cliente, sin inmutarse, dijo secamente: ¡y la última, porque esto está malísimo!

La anécdota tiene más enjundia de lo que pudiera parecer. Me la ha recordado un sello conmemorativo que empezó a circular el día 30 de marzo de 2010 y que, no sé por qué, se ha visto recientemente en las redes sociales. Recuerda que el desparecido campo de golf del Cristina fue el primero que existió en la península…y el último que hubo en Algeciras. Estaba junto al mar, en el inicio de la subida, que un poco más allá de la rotonda donde estuvo –y no debió de dejar de estar– la estatua sedente de Paco de Lucía, inicia el camino hacia San García. Es curioso y viene a cuento decir que el primer sello personalizado que se imprimió dedicado a nuestra ciudad lo fue a “Las Pantallas”, una más que bella, desconocida e interesante ruta que parte de la carretera al faro de Punta Carnero, a poco de tomarla desde Getares.