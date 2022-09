El Cádiz Club de Fútbol no digo que busque siempre constituirse en noticia, pero la encuentra. Después de cinco partidos ocupa el último lugar en la clasificación de Primera División, con los peores resultados de toda su historia, como son el haber encajado 14 goles sin marcar ninguno, por lo que ni ha estrenado la cuenta de goles a favor. Pero un ataque cardiaco sufrido por un espectador, afortunadamente superado, cuando el partido contra el Barcelona CF seguía su curso, ha hecho que la noticia sea ese incidente médico y por muchas razones. La primera, y más importante, es que el enfermo sigue en la UCI, cuando, según el sanitario que lo atendía en la misma grada del estadio, había estado más de diez minutos sin vida. La segunda razón es que el árbitro paralizó el curso del partido 55 minutos mientras se atendía al enfermo. Esta suspensión del partido está hoy reglamentada, pero confieso que para mí es una novedad y no lo había visto nunca. Otra razón más es el comportamiento destacado de los jugadores de ambos equipos, que en lo que estaba en su mano, facilitaron al árbitro la suspensión del encuentro y no solo eso: en el Diario de Cádiz se publicó una foto en la que el portero del Cádiz corre para llevar un desfibrilador al lugar donde estaba el aficionado que había sufrido el paro cardiaco.

El enfermero Cristian Cornejo, que lo atendió, ha contado las dificultades que encontró para lograr la reanimación del enfermo, pero lo mantuvo vivo y entre todos se fueron turnando para hacer masajes de reanimación, durante el cual, en ocasiones, se perdía el pulso, que así estuvo en ocasiones, entre diez y quince minutos.

La hija del aficionado, que había acompañado a su padre al fútbol, fue avisada y se perdió la cena prevista con el enfermo y su esposa, que los esperaría a la salida del campo. Ha habido multitud de correos deseándole al enfermo que se restableciera y destaca uno emitido por un jugador del Barcelona. Hay tema para las coplas del Carnaval y del incidente sacarán partido. Ahora lo que hace falta y con urgencia es que el Cádiz CF recupere su ánimo de competir. El próximo rival es el Valladolid y con un empate estaríamos satisfechos y más aún con la victoria. Los presagios son malos, pero de la misma manera que gracias a la constancia se logró salvar al doliente, hay que usarla ahora para conseguir la permanencia. Así que ánimos a todos, porque con el esfuerzo de todos, podrá conseguirse el empeño.