El CIS de Tezanos

La Estadística, como ciencia moderna, es una disciplina para cuya comprensión se requiere una formación matemática muy considerable. En la licenciatura -antes- y en el Grado -ahora- los primeros contactos del estudiante de Matemáticas con la Estadística se producen cuando aquel ha cursado ya unas cuantas materias de altura, en el ámbito del Álgebra y, sobre todo, del Análisis Matemático. De hecho, el que puede ser considerado padre de la Estadística como disciplina universitaria, en el desarrollo curricular de las carreas de Ciencia Exactas -antes- y de Ciencias Matemáticas -ahora- es Sixto Ríos García, discípulo de Julio Rey Pastor, una referencia en la matemática española. Fue catedrático de Análisis Matemático en las universidades de Valencia, Valladolid y Madrid antes de crear la Escuela de Estadística, precedente de la actual Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense.

La formación estadística que recibe un sociólogo es muy limitada, similar a la que se imparte en Medicina e inferior a la que se da en Psicología y en Economía. No más allá de un nivel elemental, porque no puede ser de otra forma donde la preparación matemática previa de los alumnos es escasa. Nada pues impide que sea de esperar esa sensación de ignorancia y de incapacidad, que emana de la figura de Jose Félix Tezanos Tortajada, sociólogo y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero en este caso, esa presunción se convierte en un insulto a la inteligencia y a la razón, inspirado en su proceder. La ignorancia lo soporta todo y es de una persistencia más que notable. Por otra parte, la manipulación de encuestas no sólo está al alcance de conocimientos tan limitados como los de Tezanos, sino que es tan elemental que puede ser practicada por analfabetos funcionales; es decir, por individuos de corto alcance. De hecho se da con frecuencia, sobre todo cuando, como ahora, se dispone de recursos tan poderosos como el rápido procesamiento automático de datos que facilita la informática.

Tezanos reúne algunas de las mejores condiciones a que aspira un poder retroalimentado por su afán de permanencia. Es verdad que produce, como dicen muchos colegas, vergüenza ajena, pero no debe sorprender que el servilismo anule el rigor y la disposición a la verdad tan asociada a la actividad científica. El desprestigio de las instituciones deriva de la actitud de este tipo de sujetos.