El abuelo de mi amigo Brian trabajaba en los astilleros de Gibraltar antes de la guerra. Nunca fue al baño con los compañeros españoles de su trabajo. Tampoco le permitían unirse a los británicos a la hora de miccionar. British, Locals, Aliens eran los tres letreros que colgaban de las puertas de tales baños. La segregación luego continuó, cuando tras jubilarse el llanito cobró mucho más cada mes que sus compañeros linenses o sanroqueños.

El otro día me encontré con Brian en la cola del Media Markt. Él es gibraltareño hasta los tuétanos, pero reside en España, entiendo que a su pesar. Se acababa de comprar el último modelo de aspiradora Dyson de 500 euros la unidad, y estaba tramitando con su flamante pasaporte británico la devolución del IVA, es decir, de unos 100 euros. Solo tenía que pasar por la Aduana de Gibraltar el producto y la factura. Allí la Agencia Tributaria que tanto nos hace sufrir, procedía a devolverle tal IVA. Luego solo había que hacer el giro en la revuelta de Winston Churchill Avenue, volver a España, y ponerse a aspirar su preciosa casa con vistas al mar de Villa Margarita.

Antes de pasar de nuevo la Verja, había llenado el depósito del vehículo que también compró sin IVA, con el barato combustible que se sirve en el Peñón, y se había comprado su cartón de tabaco y su botella de Johnnie Walker etiqueta negra, a mucho menos de lo que le valdría en España. Bien merece estos pequeños lujos Brian, que trabaja hasta la extenuación en el gobierno llanito. Eso además hace que no pague IRPF en España, donde vive en la realidad, pero no oficialmente. Ahí también se ahorra muchísimo, que ya pagan bastante los españoles para tener sus carreteras, hospitales, policía, etc... Que mira que es torpe el Gobierno español que además, a todos trata por igual, cuando el gibraltareño legisla inteligentemente para obtener una barata mano de obra extranjera con menos derechos que los autóctonos. Una especie de British, Locals, Aliens 2.0, pero con el espíritu de siempre, que el offshore cuesta lo suyo mantenerlo, y siempre ha habido clases para el laborismo llanito.

Comentando con él lo de la prosperidad compartida, me refería Brian, que es inentendible que los españoles no acertemos a comprender el concepto, pese a que tengamos en la zona ciertos políticos y prominentes académicos que se afanan en intentar explicarnos la visión gibraltareña; mucho menos de lo que defienden a los comerciantes de sus pueblos. Brian lleva en sus venas lo de recibir prosperidad ajena, y cada día ejerce activamente la solidaridad intervecinal a la que nos debemos. El vive a lo dutyfree y nosotros pagamos compartiendo nuestra prosperidad. No es tan difícil de entender.