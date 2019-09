Brigadas cívicas

Buena idea, que no por elemental deja de serlo, la de poner en marcha una brigada específica para el cuidado del sufrido espacio urbano. Se está fraguando en Algeciras y pudiera -quiera Dios que así sea- inspirar a toda la comarca. No sé si la bombillita debe de ser colocada sobre la gentil cabeza de Susana Pérez Custodio, cuya discreción y eficiencia están fuera de toda duda; pero lo importante es que la brigada se ocuparía de crear conciencia de que si no se arroja basura ni se maltrata al mobiliario ni a la ornamentación urbana, la ciudad está mucho más presentable. El dinero público es de todos; exactamente al contrario de lo que dicta la prédica de la vicepresidenta Carmen Calvo. Cuanto menos se gaste, más se tiene para menesteres urgentes.

Muchos son los deberes que ocuparán el tiempo de la brigada, y no pocas las exigencias que supondrán sus variadas misiones. Al trabajo del día a día, información, concienciación y vigilancia, hay que añadir el diseño de encuestas de opinión, su estudio, procesamiento y aplicación. Todo dependerá, no sólo del trabajo de los brigadistas sino también, de su preparación y esmero. En una sociedad civil poco cuidadosa con sus obligaciones, afectada por una cuantiosa población flotante y enriquecida por una buena cantidad de viandantes de paso rápido, la tarea hace pensar que la brigada ha de parecerse mucho en su composición a la que inspira su nombre de origen militar. A fuer de sincero, a uno le cuesta creer que en estos momentos de penosa deuda y con un monumental dispendio agazapado en la Escalerilla, el Ayuntamiento pueda incrementar notablemente sus gastos de personal. Aun a sabiendas de que la Corporación ha descubierto no hace mucho que es bueno acudir al talento y dejar en manos de técnicos y funcionarios, la administración de bienes y servicios.

Dado que la existencia de la brigada tiene que ver, al margen de la educación ciudadana, con la limpieza, tal vez debiera empezarse en Algeciras, donde reside la idea, por distribuir los contendores de basura de modo más razonable, favoreciendo el reciclado y vigilando el funcionamiento de la empresa concesionaria. Si yo fuera el responsable del ramo, me pasaría una jornada, ayudándome de un colega, observando en un lugar estratégico. Por ejemplo, en la plazuela del monumento a la madre. Estoy seguro de que saldría animado a hacer muchas cosas antes o a la vez de poner en marcha lo de la brigada.