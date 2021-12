No hay quien aguante la vida política de este país. Sobre todo el sectarismo, del que llevamos buena cuenta en los últimos años, desde que se formó un gobierno de coalición que el propio Sánchez consideraba indeseable, y encima reforzó con partidos inconstitucionales.

El Confidencial ha publicado la transcripción de unas conversaciones mantenidas entre abogados y policías de un caso en el que Villarejo intentaba que se archivara una causa abierta en Guatemala contra un empresario español. En esa conversación, se refieren a El mago, del que dicen que "se está forrando" porque es novio de la ministra de Justicia. ¿Alguien del ministerio, de la Fiscalía General del Estado o de la propia Moncloa ha hecho algún tipo de declaración sobre las actividades del ex juez Garzón, cuyos vínculos con el ex comisario están demostrados con grabaciones hechas por el propio Villarejo? ¿Algún socialista ha levantado la voz para expresar su malestar por el hecho de que la ex ministra, hoy Fiscal General del Estado, lleva semanas protagonizando titulares por tomar iniciativas que se consideran favorables al gobierno y a sus socios? ¿Alguien ha recordado que en varias causas que provocan esas iniciativas polémicas interviene su pareja, Garzón, como abogado?

Sánchez presume de su encomiable lucha contra la corrupción, pero no le importó que Dolores Delgado saliera del despacho del ministerio de Justicia al de la Fiscalía General del Estado, ni gtampoco le importa ahora que decida sobre asuntos que afectan directamente al abogado Garzón.

Hoy ha comparecido Cospedal ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen, la presunta vigilancia a Luis Bárcenas para intentar hacerse con pruebas que podían inculpar la cúpula del PP. El juez ha desimputado a Cospedal, lo que han recurrido PSOE, Podemos y al Fiscalía, así que Cospedal se ha negado a declarar ante los miembros de la comisión. Uno de ellos, de Junts per Catalunya, la ha acusado de "meter la mano en la caja". Cospedal, abogado de Estado, le ha respondido que si no fuera porque tiene inmunidad parlamentaria, le presentaría una querella. ¿Alguna voz de la izquierda ha recriminado al diputado independentista? Es muy preocupante que los políticos sean incapaces de acordar la renovación del CGPJ, y tienen tanta responsabilidad Sánchez como Casado. Pero es más preocupante todavía, bochornoso, que no se tomen medidas para poner fin al espectáculo que protagonizan personajes cuya actuación afecta directamente a la credibilidad de los que se mueven en una profesión sobre la que recae la responsabilidad de castigar a los culpables y salvar a los inocentes.