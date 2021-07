Bienvenida Suiza a la cita de esta tarde

Esperábamos encontrarnos esta tarde con Francia en San Petersburgo, pero se nos coló Suiza de rondón y qué bueno que viniste. Fútbol es fútbol, cualquier lerdo hace un reloj que, incluso, da la hora y estamos ante un once contra once en el que las imprevisiones abundan. O sea que no caben confianzas ante los relojeros, pero tampoco conviene obviar que con Francia hubieran sido mucho más inquietantes estas vísperas.

Las dos manitas consecutivas han relanzado las pajarillas españolas y ya no hay quien ose criticar cualquier decisión del poco empático Luis Enrique. Las cosas son como son, los resultados mandan por muy bajo prestigio que tenga el resultadismo y la situación ha virado ciento ochenta grados. Las sensaciones se han disparado, el portero ya no es tan malo por mucho que siga pesando aquella incomprensible tarugada y a Morata le queda un paso para ser héroe nacional. Cosas.

Ya con Mbappé, Griezmann y Benzema con el bañador puesto, la Suiza que aguarda junto al Neva en su desembocadura báltica quita menos el sueño, pero cuidado. Se trata de un equipo bien organizado que puede resentirse por la ausencia de Xhaka, su principal manijero y que se cargó de amonestaciones ante Francia, a la que pudo vencer sin necesidad de prórroga y penaltis. Otro dato para el optimismo es que Suiza sólo nos ganó una vez, en el debut sudafricano de 2010.

De veintidós confrontaciones fue la única vez que hincamos la rodilla ante los suizos y de aquella tarde mundialista sólo quedan Busquets y Shaqiri. La lógica habla de triunfo español para a renglón seguido, despejarse en Munich quién sería nuestro rival en la semifinal del martes en Wembley. Y todos nos frotamos las manos con el duelo de Lukaku contra un dúo, Bonucci-Chiellini, que no se para en hacer prisioneros. Todo o nada, fiebre de viernes noche, silencio, se juega.