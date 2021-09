¿habéis estado alguna vez en una berrea? Es un espectáculo que no os lo podéis perder. Los ciervos lanzan sus "cantos amorosos" para atraer a las hembras. En este cortejo de seducción también empiezan las luchas ante la atenta mirada de las hembras. La belleza natural esconde el celo de la especie y la jerarquía en la manada. El Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, y el Parque Natural de Los Alcornocales, en las provincias de Cádiz y Málaga, son lugares cercanos con magníficos alojamientos rurales para disfrutar de una buena berrea.

El tiempo natural de berrea comienza a mediados de septiembre, con la caída de las primeras lluvias. Estamos en tiempo de berrea y no sé por qué la gente se extraña que también tengamos berreas urbanas. Los políticos, cada uno en su zona, comienzan sus berreas para atraer a sus seguidores, lanzando sus cantos amorosos envueltos en proyectos futuros: zonas deportivas, espacios hoteleros, ampliaciones portuarias, atraer inversiones privadas. De todos los cantos el que más me gusta es el de Juan Carlos Ruiz Boix de mantener la presión fiscal baja.

Puigdemont berrea su imperio catalanista en Alguer, Cerdeña, apoyado en el folclore y en el independentismo sardo de extrema derecha. Los proetarras han querido tener su gran berrea para homenajear a Henri Parrot en distintos cortijos de HB Bildu. Berrea Neonazi por las calles de Chueca en Madrid. Las berreas juveniles continúan por calles y plazas de nuestras ciudades. Estas berreas existen y continuarán sucediendo. No tenemos que olvidar que al gran macho le responde con bramidos más guturales otro de su misma especie; se autoalimentan en sus enfrentamientos.

En las berreas políticas el gran macho alfa no es nada sin los votantes. Al final todos se tienen que ir solos al interior del bosque. Los amigos de Henri Parrot deben tener claro que las 26 sentencias condenatorias por los 82 asesinatos son de justicia; reinserción sí, pero primero reconocer el error y pedir perdón. No se puede enaltecer el terrorismo ni a los asesinos. Que fachas berreen por Chueca o por cualquier calle no lo paran multas de 800euros . En ambos casos duele más la inoperancia de los gobernantes.

Las berreas que más me preocupan son la de los jóvenes, sobre todo la de los estudiantes. En muchos Campus universitarios hemos tenido grandes concentraciones de estudiantes ¿deseosos de volver a la vida del educando? En las berreas se marca con la cornamenta los árboles, aquí se dejan toneladas de basura. El educando está en proceso de formación por ello es normal que se pueda equivocar, pero ¿y los responsables de esas zonas? ¿Y la comunidad educativa? ¿Y los rectores?

¿Estaré berreando?