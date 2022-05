Basura por limpiar

Por fin estos días hemos visto como el Ayuntamiento de Algeciras procedía a limpiar las toneladas de pestilente basura, que rebosaban en el edificio de la esquina del Secano con María Auxiliadora.

Hace años que venían los vecinos quejándose de la más que insalubre situación del mismo, y desde 2016 se tramitaba expediente al efecto por la Delegación de Urbanismo. Seis años han tenido que transcurrir, y un lamentable homicidio por medio (del que solo tiene culpa su autor, quede claro), para que por fin se decretase la urgente ejecución subsidiaria de tales labores de limpieza por el Consistorio, y a cargo de la entidad financiera propietaria. Parece que no ha habido tiempo de hacer esto antes.

Desde luego, el actuar municipal no se puede vender como un ejemplo de gestión y efectividad, sino más bien al contrario. No se explica cómo no se ha actuado antes, y se haya hecho ahora, tan súbitamente, por razón del luctuoso suceso habido en el inmueble.

Así, que desde 2016, solo se impusiesen dos multas a la propiedad, una en 2019 y otra en 2021, de quinientos y pico de euros cada una, no parece una medida de coerción demasiado contundente frente a un banco, para lograr que se mantuviese el edificio en condiciones de mínima salubridad pública.

Tampoco parece excusa que hubiese algunas viviendas okupadas, ya que las montañas de basura que se hallaban en las zonas comunes, se podrían haber limpiado previamente.

En todo caso, hasta la fecha, tampoco se había pedido por el Ayuntamiento, la correspondiente autorización de entrada al Juzgado, que hubiese posibilitado que anteriormente se realizasen tales labores de mínima higienización.

En fin, un despropósito se mire por donde se mire, y al que se auna para mayor calvario de los vecinos, que en la colindante calle Doctor Barraquer se erige el esqueleto de un edificio, abandonado durante su inacabada construcción.

El solar donde se halla, también se ha convertido en un vertedero, sin que parezca que se ponga la debida solución que no puede ser otra que el derribo de tal estructura y el adecentamiento de la parcela.

Todos disfrutamos del progreso de la ciudad y damos la bienvenida a la ejecución de nuevas infraestructuras que la hacen más amable y habitable, por supuesto. Y pasos importantes se están dando en tal dirección, lo cual es innegable y es de reconocer. Pero ello se ha de conjuntar con la debida articulación de medidas que impidan la ocupación de edificios, y el enquistamiento de estas situaciones tan extremas de insalubridad, para que tanta basura por limpiar, no afee otras tantísimas cosas bonitas que tiene esta ciudad.