El conservadurismo español no podrá ya presumir, con la superioridad moral del cínico, de no pactar con los ultras. Las acusaciones de la derecha a la izquierda de estrechar la mano de “quienes quieren romper España” quedan automáticamente invalidadas con su estrategia. El PP justificará sus acciones en que el PSOE es un partido incapaz de estar a la altura de la ejemplaridad constitucional y facilitar gobiernos. Y tendría razón si otrora hubiera demostrado altura de miras.

Quisieron vendernos que la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ fue paradigma de pacto de Estado altruista, pero no dejaron de erigirse en salvadores de una chapuza legislativa para humillar al Gobierno y sacar rédito electoral. Gran oportunidad tienen los populares ahora en Barcelona. Una ciudad que desde la Transición es la gran cuenta pendiente del independentismo, que solo ha gobernado una legislatura. Cuéntale tú a un votante cualquiera del PP que su partido va a permitir que Xavier Trías y Maragall rijan la Ciudad Condal por no apoyar a Collboni.

Feijóo dice que sus barones ya son mayorcitos para hacer lo que ellos crean oportuno y se pone de perfil cuando en la Comunidad Valenciana, Valladolid, Burgos, Toledo o Guadalajara su partido abraza a Vox. El líder popular vio esta semana pelusas en el suelo y las escondió debajo del sofá. La semana que viene verá más y hará lo mismo. Y la otra. Y la otra. Y tras el 23-J los bajos del sofá acumularán tal cantidad de mierda que acabará por rebosar. Entonces confirmará a Vox como el mal menor en pro de construir algo muy de izquierdas: la España del cambio. Del cambio de violencia machista por violencia intrafamiliar. Venderá que estrecha su mano con la nariz tapada, pero al día siguiente cederá Justicia o Cultura, un ministerio históricamente denostado por los gobernantes, pero que puede resultar tremendamente peligroso bajo el poder de quienes es preferible que no lo ejerzan.

Feijóo no puede ya dar lecciones, no. Dice que el PSOE entrega Tarragona y Lleida a Esquerra y ciudades gallegas a los nacionalistas. El PP no pactará con aquellos que “quieren romper nuestro país”, pero sí con quienes están deseando, desde la más absoluta ineptitud y falta de visión de gobierno, convencer a la sociedad de que solo ellos saben cuál es la mejor y única España posibles. Y mientras, Sánchez cabreado porque la gente no es capaz de entender que es el puto amo. Abanderando la estrategia sectarista del dedo acusatorio. Alimentando con inmensa fatuidad y desvergüenza el odio y el fratricidio. Llamando implícitamente homófobos, racistas y retrógrados a los votantes del PP. Como si en España hubiese 7 millones de gilipollas.