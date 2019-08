El verano en Tarifa, transcurre cálido y placentero a pesar de que la población se ha quintuplicado, con los turistas invadiendo playas y aparcamientos. Todo invita a la alegría y a la diversión, excepto un recuerdo triste y desgarrador que acecha cada 5 de agosto. Hace dos años, mientras cenaban antes de comenzar su trabajo en el 100% Fun, la tragedia vino a visitarnos, en forma de explosión del transformador 29272 de Endesa que cortó de raíz las vidas de Mari Luz y Sara, dejando además gravemente heridos a otros 6 supervivientes. Recuerdo que cuando vi en televisión, las dantescas imágenes del escenario del accidente, se me quedó grabado una caja roja de Coca Cola, fundida y retorcida. No quise imaginar esos mismos efectos, en la carne humana. Tarifa es una ciudad que tiene como señas de identidad, la cohesión social y la solidaridad de sus habitantes. El dolor colectivo fue impresionante y lo sigue siendo, por dos muchachas en la flor de la vida que ya no podrán bañarse en la Playa Chica, ni acompañar a la Virgen de la Luz, ni disfrutar de los ratitos en la Feria, ni envejecer con su familia y amigos. Todo les fue arrebatado por la deflagración de un transformador que tendrá lógicamente unas causas técnicas que estoy seguro, porque conozco la competencia de los técnicos de la compañía eléctrica, que son ya sobradamente conocidas, por ellos. No existe motivo para retrasar la información de lo que sucedió. ¡Por Dios bendito, un simple transformador no es una nave espacial, ni un ciclotrón!.

El asunto está en fase de instrucción y en sede judicial tendrán que dar cuenta, el empresario, la compañía eléctrica y la administración. No quiero pensar que se utilice una táctica dilatoria, para hacer que con el tiempo, pierda fuelle la reivindicación. Si eso fuera, tengo una mala noticia para los que así obren: Tarifa, nunca olvida a los suyos. Queda además un continuo recuerdo, en los damnificados que llevan dos años de calvario, con continuas y dolorosas operaciones de reconstrucción de su cuerpo, hasta donde pueda ser posible. Es seguro que vivirán con secuelas, el resto de su existencia, pero hay otros daños intangibles. El proyecto de vida que cada uno tuviera, muy posiblemente tendrá que ser distinto y adaptado a sus nuevas circunstancias. Todo lo que no sea una actuación judicial impecable que delimite responsabilidades y fije las compensaciones económicas justas, será añadir más dolor a una gente buena, que no se lo merece. Ya sabemos que el riesgo cero, no existe, pero también sabemos que no hay derecho, a que alguien salga de su casa para trabajar y no vuelva nunca.