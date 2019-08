Que si no, que si sí

Estamos asistiendo, en el devenir político y social, a algunas de las más estridentes ceremonias de la confusión de las últimas décadas. Tanto es así que frases de tan obvia compostura como el "no es no" y el "sí es sí" han adquirido carta de naturaleza, instalándose ruidosamente en el lenguaje; el "no" no puede ser sino no, y el "sí" no puede ser sino sí. Nada que ver con el hondo significado del "no ni na ni na" que es una afirmación que descarta, por antinatural, cualquier alternativa.

El "no es no" sonaba mucho hace un par de años entre un amplio sector de socialistas, el de lenguaje más inclusivo, comandado por el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, y la actual presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, cuando aquel era líder de la oposición al Gobierno Rajoy. Se trataba de insistir, entonces, en que su Partido no transigiría absteniéndose; por más que las circunstancias aconsejaran la permanencia de Rajoy a efectos de contribuir a la gobernabilidad del Estado. El PP disponía de 134 diputados, frente a los 123 que suma ahora el PSOE. Muy en gallego, habría que decir que… depende, que el "no es no" según convenga.

Luego y coincidiendo con las terribles noticias asociadas a agresiones sexuales y violaciones, el "no es no" ha incorporado a su contrario, el "sí es sí", para constituir entrambos recursos verbales primarios de rechazo o aceptación, respectivamente, a mantener relaciones sexuales con el prójimo. No basta con el "sí", ha de ser el "sí" del "sí es sí", si bien bastaría con un "no", o el silencio, para que el figurante, al que siempre se le supone varón, en el más estricto sentido, desista de su intención de acceder a la mujer, que puede o no mantener una actitud pasiva, pero que, en todo caso, habrá de ser clara y asegurarse de haber sido entendida, so pena de generar un conflicto que para el varón podría ser fatal.

La Real Academia Española, "limpia, fija y da esplendor"; está en su propio emblema. No se propone sino situar en el diccionario lo que los hablantes han integrado en el lenguaje y en el vocabulario. Duro lo tiene en este tiempo, pues cualquier día se verá obligada a explicar al pueblo llano, cuándo, exactamente, ha de trascender de la afirmación o de la negación, repitiéndola, tal vez una vez, tal vez más de una vez, para que quede claro lo que quiere decir el emisor respecto a su disponibilidad como receptor o sujeto pasivo.