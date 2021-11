Nuestra sociedad avanza. No soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Se dan traspiés de vez en cuando, pero avanzamos. De nuestro pueblo, de nuestra comarca, en la mayoría de los casos se habla mal. Sin embargo, me siento orgulloso de la red solidaria que existe.

La solidaridad parte de los propios vecinos, de sus asociaciones, cofradías, entidades, Cáritas, Barrio vivo, Despierta, Nakera, Acoge, Prolibertas, Betania, Solidario con los niños, el Banco de Alimentos y un largo etc. Seguro que se quedan muchas en el tintero. Debemos seguir trabajando y mejorando nuestra sociedad, no ser conformistas, pero a la vez notar la transformación.

Este cambio lo noté claramente el viernes disfrutando de una obra de teatro, Tai Virginia. Es el montaje que Manuel Monteagudo lleva más de veinte años representando: "Una tragicomedia sobre la vejez, la soledad y la locura". Es la triste historia de una anciana enferma, abandonada, olvidada de todos y enmarcada en una casa sucia. Seguramente hace años me habría reído, pero el viernes ni una sonrisa se asomó a mis labios; esas escenas no eran graciosas, sino dolientes. Manuel Monteagudo estuvo espléndido, pero cada día es más una narración histórica que una crítica social. Las vecinas le habrían preparado el café y los servicios sociales estarían actuando. Algunos me dirán que faltan plazas para internos en las residencias de la tercera edad privadas. Pero el sufrimiento de los demás nos duele cada día más. En la actualidad, la sociedad estaría más atenta a esa pobre mujer, los servicios sociales comunitarios habrían actuado, seguramente estaría tutelada, asistida, monitorizada. Por supuesto que en algún momento nos llega una desagradable noticia de alguien que ha muerto en soledad y nos interrogamos cómo no nos hemos enterado de su situación.

En una sociedad democrática, los partidos políticos son muy importantes dentro del tejido social. ¿Son los políticos solidarios? Hace pocas jornadas, el presidente de España y el de la Junta de Andalucía juntos comían plátanos canarios en un bonito gesto solidario. Los Presupuestos Generales del Estado son considerados como la ley más importante que un gobierno promulga y determinan su política en todas sus facetas, pero no son solidarios. Eso de trabajar por el más necesitado, por el abandonado, por el que no es conocido, no se negocia en los presupuestos. Los políticos pueden ser solidarios pero la política va de otra cosa, por otro camino. Es negociación, mercantilismo puro. No existe la empatía, la solidaridad. El avance del político profesional solo lo sabe conjugar en primera persona del singular. En una sociedad madura, avanzamos todos o no avanza nadie.