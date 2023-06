El pasado lunes, día 12, Juan Luis Cebrián firmó en el diario El País un artículo que puede ser histórico. No sólo por lo que dice, sino aún más por lo que quiere decir. La personalidad de Cebrián añade consistencia al contenido de “Cumplir la penitencia”. Además, el periódico es propiedad de Prisa, el grupo mediático identificado desde la más tierna Transición con el ámbito ideológico e intereses del PSOE. Los tiempos ya no son los mismos, desde luego, ni los controladores del accionariado del grupo de empresas, tampoco, pero lo cierto es que desde la llegada al poder político de la actual oligarquía, nombres muy ligados a esa oligarquía aparecen en las altas esferas de Prisa. En este contexto, el retrato que un periodista de la estatura profesional y experiencia de Cebrián hace del presidente del Gobierno, de su entorno y de sus clubs de fans, se me antoja rayano en la excelencia; como también su proyección a los círculos ideológicos de la izquierda natural.

A modo de subtítulo: “El paso del PSOE a la oposición podría facilitar su retorno a la centralidad (…) su abandono del clientelismo y el alejamiento de la cultura narcisista de su jefe”. En un destacado: “El Gobierno ha fomentado el enfrentamiento, debilitado el diálogo y sucumbido a la manipulación y la mentira”. Y para terminar: “El conservadurismo liberal puede incitar el progreso en la medida en que no se deje arrastrar por las ensoñaciones patrióticas del nacionalismo (…), Sánchez debe asumir que todo buen examen de conciencia desemboca en la necesidad de cumplir la penitencia”.

Dos artículos de impacto se me han reactualizado. El primero, cronológicamente, el de Luis María Anson en el diario ABC de Madrid, el 21 de julio de 1966: “La Monarquía de todos”. Era casi una proclama a favor de la monarquía parlamentaria restaurada en la figura de Don Juan de Borbón. Anson concluía que “en España los caminos políticos conducen a la Monarquía de Don Juan, que es la Monarquía a la europea, la Monarquía democrática en el mejor sentido del concepto, la Monarquía popular, la Monarquía de todos”. El diario ABC fue secuestrado. Y el segundo, el del prof. Rafael Calvo Serer, en el diario Madrid, el 30 de mayo de 1968. “Retirarse a tiempo” estaba supuestamente referido al general De Gaulle, pero fue interpretado como una alusión al general Franco y eso, in illo tempore, era, de todo punto, intolerable. De modo que la censura cerró el periódico.