El 2024 es un número bonito, puede traer buenas intenciones, mira que me parecía feo el 88008 y las alegrías que ha dado. Se comenta que uno de los reyes de La Línea se llama Diputación.

Este año se espera con ilusión, son 366 días con sus oportunidades. Muchos serán los proyectos que tengamos, pero también viejos son nuestros vicios que no los hacen prosperar, sobre todo la apatía, la desgana, la inacción. Quiero leer a Stephen King o los cómics de Batman en inglés, pero si no le dedico tiempo, no estudio, no lo lograré nunca, aunque sea un propósito de todos los Años Nuevos. ¿Trabajamos para que los deseos se realicen?

Debemos darnos una nueva oportunidad para conseguir nuestras aspiraciones, mejoras para nuestros vecinos, nuestra localidad, para nuestra comarca, sin repetir nuestros errores, nuestros vicios, y salir de una vez del Tiovivo que nos engaña pensando que estamos en una Feria, pero solo damos vueltas sin resolver los problemas.

El problema mayor de La Línea es el laboral, el económico. No se puede estar encadenado a lo ilícito o a la colonia británica. España tiene dinero, contemplamos lluvia de millones para el Monopoly catalán. La singularidad de nuestra localidad necesita un trato especial, una apuesta en firme desde el nivel local al estatal.

¿Cuándo la apertura de la residencia de ancianos de Santa Margarita? El equipamiento mobiliario por parte de la Diputación no es suficiente.

Qué ganas tengo de comprar de nuevo en el Mercado municipal y ver terminado el estadio.

¿Centro educativo en la zona de Santa Margarita? Zona en continuo crecimiento y sin centro escolar obligando a cientos de alumnos a realizar viajes a otros centros de la ciudad. Esto es un mal gasto de tiempo y sobre todo una contaminación.

¿Se realizará el desdoblamiento de la carretera del Cementerio? Terminar con los embudos en las entradas de La Línea es prioritario.

El precio de la vivienda tanto en su compra como en alquiler es insultante.

Las asociaciones de La Línea están a falta de locales sociales y curiosamente existen edificios de la administración cerrados o con poco uso.

Mucho se está hablando del proyecto de ampliación comercial del Puerto Alcaidesa Marina, ojalá se haga una realidad, sobre todo por los 400 empleos directos que indican. La única realidad que tenemos es el cierre de la Residencia de Tiempo Libre.

Me encantaría cerrar el 24 viendo a Clotilde en un pedestal en la salida de Gibraltar, sería un paso más en la normalidad paritaria de nuestra sociedad, también en los trabajadores transfronterizos. Por lo menos empiezo el año con la alegría de que tendremos de Pregonero a Jesús Luque Caparrós, la juventud no es futuro, es presente.