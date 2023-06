No le llamamos, pero julio ya está aquí. El mes que se abre celebrando del Día Mundial del Reggae, aquella música que popularizó Bob Marley y que adoraban los amantes de los efectos terapéuticos de la marihuana. Quizás por ello, al día siguiente el viaje es ya una realidad, porque el domingo es el Día de los Ovnis. Así que si usted durante el atasco de vuelta a casa mira melancólico al cielo y ve platillos voladores avanzando entre nubes ajenos al atasco que le tienen retenido a la entrada de su ciudad, no se extrañe. Nuestros hermanos los extraterrestres es probable que también celebren su existencia con algún desfile lleno de alegría y color. El 4 de julio los estadounidenses festejan su Día de la Independencia. No deja de ser curioso que comenzaran esgrimiendo mensajes similares a los que siglos después repiten los denostados nacionalistas que van quedando en esta sociedad cada vez más global. Tres días después son los argentinos los que celebrarán su independencia. El 20 los colombianos y el 28 los peruanos. Cabe concluir que no hace tanto, julio no fue un buen mes para británicos y españoles, y si ilusionante para el continente americano.

Pero julio festeja otras cosas no menos relevantes. El 4 es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. El 13 el del rock, la música que ha constituido la banda sonora de la mayor parte de nuestra existencia, hasta que llegó el rap y el reggaetón y lo jodieron todo. Así que, si el 17 decide usted celebrar el Día del Tatuaje, hágalo poniéndose uno de su grupo de abuelos favorito y no un Emoji, que también este mismo día celebra su existencia. El 29 es el dedicado al mal de amores. Tremendo. ¡Cuánto mal ha hecho en Occidente la canción romántica! Cientos de miles de corazones rotos y bien alimentados tienen esa jornada marcada para recordar a esa persona que prefirió no hacerlo, como el memorable personaje de Melville en Bartleby el escribiente. Pero los calendarios siempre son equilibrados como el recorrido del Tour que se corre al final del mes de las elecciones y los Sanfermines . El día 30 se señala como el aniversario de lo único realmente imprescindible para todos nosotros: La Amistad. Sí, porque podemos haber sustituido al maravilloso reggae jamaicano, por el insufrible reguetón; el rock está ya como los delfines cautivos por obsoleto; la persona que nos rompió el corazón se fue tan lejos de nosotros como los americanos de los europeos; pero los amigos continúan acudiendo a nosotros sin que los llamemos .