Andalucía sin Presupuesto

A la buena gente vacunada, el Presupuesto de Andalucía no le importa mucho, ni poco, sino nada. Cuando llega diciembre, se habla de presupuestos, y de las pagas extras, y de la inflación, todo relacionado con el vil metal, que no es lo mismo que el Proletariado del Metal. La buena gente vacunada sabe que en 2022 nos pondrán dos o tres vacunas más, aunque las cuentas estén prorrogadas. Yo fui al ambulatorio para vacunarme de la gripe y la enfermera me dijo: "Se lleva usted la última vacuna que me quedaba. Y, además, ya que ha venido, le pongo la tercera dosis del Covid 19". Dos vacunas en todo lo alto. Saludos desde el tercio y hasta la próxima.

A la buena gente vacunada, el Presupuesto de Andalucía no le importa mucho, ni poco, sino nada. Ahí está el fallo. Es una pena que lo devolvieran al corral nada más salir, sin saber si era manso. No es como el presupuesto de Frankenstein en la plaza de las Cortes de Madrid, al que sólo le falta que lo lidie el bombero torero. En las Cinco Llagas se lo cargaron entre todos y él solito palmó.

A la buena gente vacunada, el Presupuesto de Andalucía no le importa mucho, ni poco, sino nada. Y a los políticos, tampoco. Ahí los tenéis: el PP jugando a los dos PP, e intoxicando desde Madrid para que haya elecciones hoy mismo. Los de Ciudadanos cortándose la coleta unos a otros. El PSOE diciendo que iban a negociar, pero ya no negocian, aunque podrían negociar si cambian esos presupuestos y enseñan otros. Espadas regresa a Marx, don Groucho. Y los de Vox votando igual que los podemitas. Después va Macarena Olona a Lepe, se pone la pinza, y cuenta un chiste: Julio Anguita estaría orgulloso de Vox, ya que son los defensores de la clase obrera. ¿También en Vox son marxistas decimonónicos?

La buena gente vacunada cree que el Presupuesto de Andalucía no sirve para nada. Y que si en 2022 prorrogan el de 2021 es lo mismo. Pues no gobierna el socialismo, ni el podemismo, ni el voxismo. Sin embargo, no es así. Ya que toda la novedad prevista en un Presupuesto no se puede hacer con el anterior prorrogado. Y equivale a perder dinero en ayudas e inversiones, y habrá perjudicados y perjudicadas. Eso es lo que debe explicar la Junta y señalar a los culpables.

A la buena gente vacunada, aunque prorroguen el Presupuesto, le gustaría que el SAS regalara un test de antígenos a cada andaluz para las vacaciones de Navidad, como Isabelita en Madrid. Y si además regalan polvorones de Estepa y alfajores de Medina Sidonia, mucho mejor.