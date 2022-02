Alianza tóxica

Como ha sucedido con la palabra "progresista", equívocamente aplicada a las políticas socialistas, o "fascista", requerida para designar a lo que no es "comunista", se ha instalado la denominación "independentista" para designar a quienes desean que el territorio al que se aplica, deje de ser lo que es en orden a su pertenencia geopolítica e histórica. Sin embargo ni el socialismo es progreso -lo fue el liberalismo frente al absolutismo- ni lo que no es comunismo es fascismo; hay más semejanzas que disensiones entre comunismo y fascismo. Tampoco se independiza lo que no es dependiente: si se quiere separar una parte de un todo, se es separatista, no independentista.

Necesitaría mucho espacio para referirme a tantos dislates. Lo que más me duele de su difusión no es observar la bajeza requerida para desfigurar el lenguaje con fines perversos, sino la impotencia de ver cómo comunicadores, gacetistas, cronistas y demás colectivos de la misma especie se dejan seducir por los palabros que emiten algunos actores de la cosa pública. Hace poco se ha adjetivado de tóxica la temida alianza entre los partidos de la derecha que, dado el empeño en desaparecer que están poniendo los de Ciudadanos, se concreta en el PP y Vox. Un frente amplio de la derecha se lo haría pasar mal al cuarteado tejido de la izquierda, así que quienes son capaces de pactar con separatistas y filoterroristas, además de los que consideran a estos últimos dignos compañeros de viaje, han acuñado la susodicha terminología.

No hay nada de tóxico en una alianza entre dos partidos demócratas que como el PP y Vox comparten lo esencial de los principios ideológicos del verdadero pensamiento liberal-conservador, el que se plasma en el Manifiesto de Manzanares (1854) redactado por el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, que abrió paso al precisamente llamado Bienio Progresista (véase). Es chocante que la tal alianza se califique de tóxica por un partido que fue capaz de generar la más trágica coalición de nuestra historia reciente, el Frente Popular, y mantiene ahora otra que no es tóxica, sino corrosiva. No obstante, si bien el comunismo siempre fue un peligro para el socialismo democrático, la alianza entre socialistas y comunistas no repugna a la razón; al fin y al cabo en el marxismo están las fuentes de todo socialismo, incluso las del democrático: El PSOE mantuvo hasta la Transición la referencia al marxismo en su bagaje ideológico.