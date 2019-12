Podríamos decir que 2019 está siendo un annus horribilis, al menos a la vista de los acontecimientos que nos ha tocado vivir con relación al mundo logístico, y marítimo-portuario:

Cien años sin la conexión ferroviaria prometida en el 1919.

Visita del Comisionado del Gobierno en el Corredor Mediterráneo sin despejar las dudas del abandono por parte de Fomento de esta zona.

Anuncio de una nueva línea Casablanca-Tánger-Huelva por parte de la multinacional danesa Maersk.

La declaración por parte de ADIF de estación no estratégica para Algeciras.

La reubicación de 700.000 teus anuales de APMT Algeciras en Tánger Med.

La no adjudicación de la gestión de la terminal de El Higuerón en Córdoba.

La apuesta de CMA-CGM por el Puerto de Cádiz, a través de su naviera Containership.

Y digo para no olvidar porque si lo olvidamos, mal nos va a ir. Es la única forma de construir un futuro mejor en el presente que estamos, en caso contrario sería acelerar el desastre.

Ahora que nos están bombardeando por todas partes con el 4.0, que si puertos, industria, etc., ¿Por qué no acuñamos aquí el Algeciras 5.0? Ya basta de que por activa y por pasiva nos ninguneen, ya sea en Cádiz, Sevilla o Madrid, según quien sea el que en ese momento detente el poder, lo que importa es el partido y el interés de voto, los ciudadanos no importamos, lo cual me hace preguntarme: ¿Para qué servimos entonces? Algeciras en particular y el Campo de Gibraltar, necesita de personas que digan lo que piensan. No hace mucho, leíamos en Europa Sur en boca de un destacado entrevistado las siguientes reflexiones: “Falta una figura política que presione por la comarca” y “hay que apoyar al puerto en su ampliación”. Ese es el camino, no por el contenido de las declaraciones, por la libertad de decir lo que pensamos.

Puedo estar equivocado, pero no he oído o leído declaración alguna cuestionando la gestión del señor Ábalos o el señor Boira en el tema de las infraestructuras en el Campo de Gibraltar por parte de sus colegas locales, más allá de la foto de alguna reunión que vale o ha valido para eso, nada más, aunque me dirán que han conseguido más, mucho más que con los antiguos gestores de Fomento, como si eso fuera lo que estamos esperando, y creo que hay motivos más que suficientes para cuestionar la gestión en lo que respecta a la comarca.

Tenemos que anteponer la lealtad de decir lo que pensamos y no lo que el partido considera como “políticamente correcto”, ya que nos estamos jugando mucho y, lamentablemente, no se ve esa implicación por parte de aquellos que deberían ser los catalizadores de las opiniones y sentimientos de los ciudadanos. Y no pasa solamente en el ámbito político, sino también en las empresas, asociaciones, agrupaciones, etc. Algunas manifestaciones contrarias a la necesidad del fondeadero exterior, a la ampliación del puerto son, cuando menos, gratuitas y/o desacertadas, por no mencionar la falta de compromiso por parte de algunas empresas, grandes y pequeñas, en el tema de las infraestructuras.

Muchas veces he oído la frase: “El puerto nos roba”. O esta otra: “Para lo que nos da”. Eso es alejarse de la realidad. Sólo si no vives en un puerto, no sabes lo que este supone y por desgracia, a veces viviendo en él, tampoco.

Si el Puerto no se desarrolla, y por tanto no se adapta a los nuevos retos del trafico marítimo, de la logística, etc., perderemos todos, empresas y ciudadanos, por lo que necesitamos un puerto con unas infraestructuras acordes con el potencial que tenemos. No sólo eso, necesitamos la vertebración de Algeciras: el ferrocarril a Málaga, a Sevilla, a Cádiz.

Necesitamos de personas, empresas, asociaciones, políticos, todos ellos comprometidos y que no tengan miedo en decir lo que piensan, guste o no. Tenemos que ser tenaces, no rendirnos, y sobre todo tener una profunda cultura de ciudadano, y no de partido.

Y si al final el Algeciras 5.0 pasa por poner encima de la mesa la llamada novena provincia, ¿por qué no? A lo mejor así surge esa figura política que nos haga visibles en Madrid, Sevilla y Cádiz y pueda presionar.