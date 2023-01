El taladrante martillo hidráulico me sacó de un dulce sueño en el mejor momento de la incipiente mañana. Lo hizo hace unos días y así viene ocurriendo de manera salteada -supongo que para darle algo de emoción- hasta no se sabe cuándo. Pero va para largo porque la obra de la Avenida de la Diputación en El Rinconcillo, donde se alberga mi morada, tiene para meses. No pasa nada. Al contrario, alegría, porque el año nuevo nos ha traído a los vecinos del barrio la muy necesaria reforma de nuestra principal arteria para comunicarnos con el mundo exterior.

2023 va a ser un periodo de cambios o eso aseguró recientemente el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, en un balance sobre el ejercicio anterior que, sobre todo, puso el foco en el que se presenta, en el año de las municipales.

Landaluce se juega mucho en este prometedor 2023 y me atrevería a decir que Algeciras se juega más. Que a nadie le quepa duda de que las vallas de obra se van a multiplicar, los camiones de basura van a hacer más kilómetros y las mangueras van a baldear más metros cuadrados de calle de lo habitual. Que nadie se haga el sorprendido porque es lo que toca, porque son las reglas del juego del año electoral y es el momento de quemar las naves o de esconder la suciedad debajo de la alfombra, según cada caso.

Algeciras necesita un revulsivo grande este 2023 en forma de realidades palpables. No de proyectos y papeles firmados y presentaciones con diseños gráficos, sino de realidades que otorguen un plus a una ciudad que las precisa como el comer. Si uno no es conformista -como es el caso-, tiene que pedir mucho más para una urbe que, por potencial social y económico y por situación geográfica, debería crecer sin complejos como lo hace su Puerto, al que también hay que pedirle que se moje un poquito más con el futuro de las dos únicas playas que sobreviven en nuestro litoral. Sería impedornable perderlas, pero ese es otro asunto que merece su espacio propio de reflexión.

Habló el alcalde de la reforma del Llano Amarillo, del Lago Marítimo, del futuro Centro de Servicios Sociales de El Cobre, del Centro de Interpretación Paco de Lucía o de la mejora ambiental en la playa de La Concha. Todo eso tiene que ver la luz cuanto antes sin olvidar que Algeciras no es nada sin sus barriadas y que la ciudad va más allá del centro o del relanzado barrio de La Caridad.

Si Algeciras quiere atraer a más turistas, la ciudad necesita más rincones y murales donde el visitante se pueda echar un triste selfi. La ciudad necesita acabar de una vez por todas con esos olores pestosos que emanan frente a El Corte Inglés. La ciudad necesita que los proyectos bonitos vean la luz ya.