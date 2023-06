En los últimos días, dos noticias relacionadas con Algeciras han vuelto a poner a nuestra ciudad como centro de atención informativa. Aunque las noticias no estaban relacionadas con ningún desembarco de drogas, ni con la llegada de exhaustos y pobres inmigrantes a nuestras costas, como sucede muchas veces, ninguna de las dos lo estaba con las excelencias que por aquí abundan, ni con las cosas bonitas o interesantes que suceden en la Ciudad de la Bella Bahía.

Esta vez las noticias tenían otro origen: una en la Inteligencia Artificial (IA), y la otra en el Observatorio de Desigualdad de Andalucía (ODA). En la primera Algeciras aparecía clasificada como la ciudad más fea de Andalucía y, en la segunda, un estudio de la ODA alertaba de la preocupante y singular brecha social que, según ellos, existe en Algeciras.

De la primera voy a escribir poco, porque ya lo ha hecho con pasión y con profusión de datos para desmentirla el primer edil de la ciudad, José Ignacio Landaluce. En una lista totalmente subjetiva y sujeta a debate publicada por El Español, donde se clasificaban las ciudades más feas de cada Comunidad Autónoma, aparecía Algeciras como el patito feo de Andalucía. Solo quisiera recordar que la lista se elaboró con la aplicación ChatGPT-3.5, que es un sistema de Inteligencia Artificial, de acceso libre y gratuito, donde seguramente habrán intervenido personas que solamente conocen Algeciras por las noticias negativas relacionadas con la droga o con la inmigración que de cuando en cuando circulan por las redes sociales. Si la lista se hubiera elaborado con la aplicación ChatGPT Plus, que es la versión de pago, seguramente el patito feo se habría convertido en un bello cisne. Pero esa transformación es solo cuestión de tiempo, y por eso no me preocupa.

La otra noticia, la que alerta de la brecha social que existe en Algeciras, sí que me preocupa como vecino de esta ciudad. Aunque en realidad a los que debe preocupar, y sobre todo ocupar, es a los políticos. Y no me refiero solamente a los políticos locales, sino a todos. Si se entra en detalles en el estudio, quizás sean los políticos locales los que tienen menos capacidades y medios para dar soluciones a esas desigualdades sociales, pero no por ello menos responsabilidades en detectar y señalar los problemas y también en proponer soluciones.

En el informe elaborado por la ODA donde se analizan las desigualdades socio territoriales en ciudades de más de 100.000 habitantes en Andalucía, el documento sobre Algeciras ha sido presentado por Rocío Vela y Antonio Sianes, de la Universidad Loyola de Andalucía. En él se enfatiza en la interrelación de las zonas urbanas y el condicionamiento por el tratamiento de marginalidad que sufren los barrios más vulnerables. Para realizar el estudio, han analizado diferentes parámetros como son la tasa de desempleo, nivel de estudios o nivel de renta.

En Algeciras se puede observar con suficiente claridad el llamado Efecto Barrio, que es aquel que hace que los diversos grupos sociales tienden a separarse cada vez más en el espacio urbano en función de su capacidad de escoger lugar de residencia. En el trabajo de la ODA se identifican perfectamente esas zonas o barrios donde la posibilidad de acceso a una vida digna está muy mermada y, por tanto, sus vecinos están en riesgo de exclusión social. La Piñera, La Yesera, Los Pastores, La Bajadilla y el centro de la ciudad en la zona más próxima al puerto son los lugares más vulnerables de la ciudad.

Dice también el documento que Algeciras está dividida por el eje del ferrocarril en dos, la nueva y la vieja, y que mientras la primera crece en dirección norte y sur con viviendas unifamiliares, la vieja agoniza y sus vecinos están en riesgo de exclusión social.

La intensa actividad portuaria, como consecuencia de estar ubicada Algeciras estratégicamente junto a la calle más transitada del mundo, que no es otra que el Estrecho, y ser nexo entre dos continentes y dos mares han facilitado a lo largo de los siglos una gran interculturalidad. Lejos de ser un hándicap, siempre ha supuesto una seña de identidad y de orgullo para la ciudad de Algeciras.

Hasta mediados de los años 70, el eje natural que dividía a Algeciras en vieja y nueva era, como a lo largo de toda su historia, el río de Miel y no el trazado ferroviario. Precisamente junto a las riberas del río se concentraban las zonas más pudientes de la ciudad y río y puerto eran una misma cosa. En la actualidad, el soterramiento y desvío de su cauce ha coadyuvado a fomentar ese Efecto Barrio en las zonas más próximas a su desembocadura y ha llegado la hora de pensar en revertir ese efecto negativo que ha causado la ausencia del río.

Es difícil de explicar que en una ciudad con 122.368 habitantes, donde el 8% es de origen magrebí, con un paro superior a la media de la provincia de Cádiz -¡qué ya es decir!-, y que en algunos barrios es superior al 30%, la convivencia siga siendo pacífica. Pero sería aún más difícil de explicar esa convivencia pacífica si a las cifras oficiales se le añaden la de aquellos ciudadanos no censados, tanto los que puedan estar en situación legal o como los que estén irregularmente, que pueden ser muchos miles. A nadie se le escapa que esos ciudadanos no controlados por las estadísticas oficiales, en caso de estarlo, casi todos estarían engrosando las cifras del paro.

Entonces, ¿qué sostiene esa convivencia pacífica de los vecinos de Algeciras? A esta pregunta cabrían muchas respuestas. Seguro que las redes sociales que ayudaron a elaborar en ChatGPT la lista de las ciudades más feas de cada comunidad autónoma tendrían sus respuestas, pero también estoy seguro de que serían disparatadas, como todo lo que se esconde tras el anonimato.

A mí solo se me ocurre una respuesta: Algeciras no solamente es guapa por fuera, sino bella por dentro. Sus habitantes son solidarios, pacientes y fraternales y en la ciudad la multiculturalidad no es un problema, sino una solución.

Pero los políticos no deben permanecer de brazos cruzados porque el vaso puede acabar por desbordarse.