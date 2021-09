Algeciras en la conferencia sobre el futuro de Europa

El 19 de junio de 2021, en Estrasburgo, tuvo lugar la inauguración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE, en sus siglas en inglés). Esta Conferencia copresidida por Ursula Von der Leyen (Presidenta de la Comisión Europea), Charles Michel (Presidente del Consejo Europeo) y David Sassoli (Presidente del Parlamento Europeo) tiene como función que la sociedad, especialmente los jóvenes, reflexionen, intercambien ideas y hagan propuestas sobre la Europa que queremos.

En la citada Conferencia, las Instituciones Europeas, los Gobiernos y los representantes de los ciudadanos van a tener la oportunidad de señalar si el actual Tratado de Lisboa debe ser modificado y en qué sentido y servirá de catalizador para que los Estados decidan reformar a fondo la Unión Europa, sobre todo, en estos momentos cruciales en el que se ha producido el Brexit, en que Estados Unidos ha tenido que abandonar su papel preponderante de superpotencia, limitando las expectativas de defensa de la UE y que los nuevos riesgos y amenazas vienen asomando con mucha crueldad, como las pandemias, el cambio climático, la inseguridad cibernética, los flujos masivos de desplazados humanos, etc. para lo que la UE debe dar respuestas.

El Movimiento Europeo, una organización internacional fundada en el Congreso de La Haya, presidido por Winston Churchill, en 1948, fue pionera en la búsqueda de soluciones para facilitar la integración europea en aquellos durísimos años de la postguerra. Sus propuestas sobre la creación de un Consejo de Europa o de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos son, hoy día, parte del gran acervo europeo.

Lo han presidido después, entre otros, Robert Schumann o Valery Giscard d'Estaigne y han participado intensamente Konrad Adenauer o François Miterrand. El IV Congreso se celebró en Alemania, conocido como Contubernio de Munich, donde participaron ya numerosos españoles. Hoy día, forman parte de su Consejo, Josep Borrell, Massimo D'Alema, Jacques Delors o José Manuel Durão Barroso, por citar sólo a algunos.

Pues bien, el Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa Luzarra, ha sido designado como portavoz de la sociedad civil española en la CoFoE y para ello, se han organizado algunos actos que contribuyan a llevar esa voz a la Conferencia.

Los próximos días 7, 8 y 9 de octubre el Movimiento Europeo (tanto el Consejo Federal Español como el Consejo Andaluz, presidido este último por Maricruz Arcos Vargas) y el Centro Asociado de la UNED en el Campo de Gibraltar van a desarrollar una actividad donde se darán cita expertos, profesionales, académicos, activistas y, sobre todo, jóvenes, muchos jóvenes, para debatir y hacer propuestas en torno a un tema central, que es objeto prioritario para Europa: la inmigración y el asilo.

El formato académico será el de un curso del Centro Asociado de la UNED pero el objetivo es la realización de la Declaración de Algeciras sobre los retos de la UE en la gestión de la inmigración y el asilo para que esté presente en la mesa de la CoFoE. El último día, se le hará entrega de las conclusiones al Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Miembro de la CoFoE, que estará presente, en Algeciras.

Todo se va a desarrollar en el Auditorio Millán Picazo, salvo el acto solemne de la entrega de la Declaración de Algeciras que se va a realizar en el Teatro Municipal Florida.

La financiación de esta actividad estará a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, aunque hay entidades colaboradoras que contribuyen con aportaciones de espacios, de organización o de difusión.

Debo decir que todas las autoridades de todos los niveles administrativos han sido plenamente conscientes de la importancia de esta actividad y de que el nombre de Algeciras esté presente en la CoFoE, que no tenemos más que agradecimiento hacia todos. Como Coordinador Científico y Relator General del Evento, me he reunido con todos y de todos he recibido la mayor disponibilidad.

Las sesiones se llevarán a cabo de forma presencial (hasta donde el foro lo permita, una vez que se apliquen las medidas COVID), en streaming y en diferido. Cualquiera que tenga interés puede participar, inscribiéndose en la página web que ha desarrollado la UNED, como curso académico, que podrá hacerse de forma gratuita, salvo que se desee el reconocimiento de créditos universitarios, para lo que habría que abonar las tasas oficiales correspondientes.

Estoy seguro que desarrollaremos los debates con el interés que provocan temas tan importantes como el control migratorio, los derechos humanos, el asilo y refugio, la solidaridad intracomunitaria, la fijación de volúmenes de admisión, la cooperación internacional en materia migratoria, los fondos disponibles, los menores no acompañados, etc. etc.

Animo a todos aquellos interesados, a que contribuyan aportando ideas, sumando análisis, haciendo propuestas. El futuro de Europa lo merece.