Algeciras en todas partes

Siento especial satisfacción cuando tengo la oportunidad de hablar de mi tierra próxima en algún otro lugar. Soy consciente de no representar nada ni a nadie y lo hago saber siempre, pero eso no disminuye el placer de hacerlo. Tal es el caso con ocasión de la presentación de la prestigiosa Agenda Taurina de Editorial Temple, que este año, el de sus bodas de plata, está dedicada a Algeciras.

Vidal Pérez Herrero, el editor, hombre muy querido y respetado en el ámbito cultural del toro de lidia, tras decidir la dedicatoria a nuestra ciudad de la agenda me ofreció coordinar las páginas específicas. Acepté encantado y me puse a ello apoyándome en algunos importantes paisanos, aficionados y conocedores del medio. Especialmente en Crescencio Torés Butrón: el perfil biográfico de Torés en lo que a la tauromaquia local respecta, no admite la menor aproximación; su sabiduría y conocimientos sobre el particular supera todo lo imaginable. Sorprende –aunque en Algeciras no debe sorprender nada– que no forme parte de esa silenciosa comisión nombrada por la alcaldía –de momento no da un ruido– encargada de organizar la celebración de las bodas de oro de la Monumental de Las Palomas, una de las mejores plazas de toros de la geografía española.

La agenda ha sido ya presentada en numerosos enclaves taurinos, entre ellos en Las Ventas. He participado en algunos; concretamente, el pasado martes en Arganda del Rey, una populosa ciudad de la Comunidad de Madrid, famosa por sus encierros, muy celebrados y tradicionales en los pueblos madrileños.

En Algeciras no se tienen noticias de que vaya a programarse un acto parecido –por pintoresco que pueda parecer– si bien la agenda ya se vende en el quiosco de prensa de la Plaza Alta. Pero de Algeciras se está hablando, debido a esas presentaciones, en todas partes. En Arganda, presidida por el alcalde de la ciudad, Guillermo Hita, del PSOE, acompañé en la mesa a importantes personalidades y entre ellas, al periodista Sixto Naranjo, y a Jorge Fajardo, presidente de la Federación de Asociaciones Taurinas. Ambos dedicaron gran parte de su intervención a hablar cumplida y espléndidamente de Algeciras, de donde Naranjo destacó la buena disposición y amabilidad de sus gentes. Fajardo tuvo el privilegio de estar en la histórica corrida de la prensa, en Las Ventas, el día 3 de julio de 1968, en la que Miguelín cortó seis orejas, dos a cada uno de los toros que lidió; y nos contó emocionado sus vivencias como espectador en aquella tarde memorable.