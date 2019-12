El Algeciras CF debe ganar

Estimados Paco y Nico:

Me permito dedicaros estas líneas, un par de días antes de las elecciones, que os “enfrentarán”, por la Presidencia de nuestro querido Algeciras CF; siempre desde el respeto y el reconocimiento que ha de suponer el hecho que os lancéis valientemente a esta aventura, que os reportará mucho trabajo, bastantes horas de vuestra vida familiar, y quebraderos de cabeza (ya lo sabéis ambos), y poca rentabilidad personal o material, más que la de hacer un servicio desinteresado a nuestro club y nuestra ciudad, y enorgullecerse por ello.

Y dicho esto, sea quien sea quien gane, os pido que finalmente, lo que ha de ganar es el Algeciras CF.

Porque las directivas y las personas que las componen, pasan, pero el Algeciras CF lleva en la vida de la ciudad y de los algecireños mas de un siglo, y ha sido motivo de alegrías, penas e historia de Algeciras y ha de seguir siéndolo, por respeto a la memoria de quienes nos precedieron, y por compromiso con las futuras generaciones que vendrán y disfrutarán de este Club.

He conocido muchas personas honradas y honestas que han trabajado para el club, no nombro a nadie para que no se enfaden los olvidados (aunque si que voy a citar a Enrique Mejías, a Antonio Ruiz Simón, y a Paco León, por que por desgracia, no pueden leer estas líneas ni disfrutar de su Algeciras). Y tales personas, han perdido su tiempo, (con su familia, en sus trabajos, de su ocio, …), su dinero, y su sueño por trabajar por este club. Algunos con más acierto, y otros con menos. Pero siempre en buena fe y con voluntad de mejorar el club, sufriendo con las derrotas (y a veces, a la hora de encontrar donde no hay, para pagar las nóminas..), y teniendo pequeñas alegrías en las victorias.

Ese creo que es el ejemplo que tenéis que seguir; el de la humildad, el del trabajo silencioso y poco reconocido, y el del sacrificio. Estoy seguro que así será en vuestro caso.

También he conocido a algunos, unos pocos, que no venían a servir al Algeciras, sino a servirse del Algeciras; y El Algeciras no puede ser ni trampolín para ninguna ambición personal externa, ni puede ser un medio de subsistencia o aprovechamiento económico, ni ni la directiva del Algeciras puede perder su independencia ni ser marioneta de otros poderes que no sean los socios del club. El sabio socio siempre los ha reconocido ,y al final han acabado donde merecían. También estoy más que seguro que no es vuestro caso, en absoluto, y de ello puedo dar mi pequeño y seguro testimonio.

Y por ello estas líneas, solo para pediros y recordaros que el Algeciras es más grande que las personas que lo dirigen desde dentro o que lo quieren teledirigir desde fuera, y que son los socios del Algeciras los que han de decidir el destino de su club, porque lo conocen y lo sufren, y porque estoy seguro que todos ellos siempre tendrán el objetivo de que se consiga lo mejor para el Algeciras. Y a ellos tendréis que escuchar y a ellos se ha de respetar.

Estoy de acuerdo con que es más que necesario profesionalizar el club, hacerlo mas eficiente, y progresar en lo deportivo y en lo institucional, hasta poder de nuevo alcanzar, al menos la Segunda División A de nuevo. Ello creo que es el cuerpo central de vuestros programas, en consonancia con las necesidades del club. Pero ello no ha de hacerse sin el concierto, participación y consenso del socio, que es el verdadero patrimonio del club, junto con su historia.

Recuerdo cuando siendo Secretario General ascendimos a Segunda A (lo fui hasta la decisión de destituir a José Luis Montes, que en paz descanse, tras perder con el Levante), y puedo transmitir al algecirismo que ha sido una de las experiencias más gratificantes e inolvidables de mi vida (aunque fuera, desgraciadamente, tan corta). Y ello no por lo vivido personalmente (que también lo fue), sino porque pude ser testigo, en primera persona, de la importancia que tiene ser club de la LFP, y la trascendencia y repercusión que tuvo el club y por ende, la ciudad. Aún recuerdo aquellas asambleas de la LFP en las que el Algeciras era uno más de los equipos de primera y segunda división, votando y debatiendo las decisiones con los representantes Del Real Madrid, FC Barcelona, etc.. a su misma altura e importancia. Lamentablemente no duró mucho por los errores cometidos, de los que debemos aprender, aunque también rememorar lo positivo, y entre otras cosas, quedarnos con que durante un verano del 2003, todos los algecireños nos sentimos un poco más orgullosos de gritar a los cuatro vientos que éramos del Algeciras y de Algeciras. Ojalá se repita.

Y yo quiero que el Algeciras vuelva a disfrutar de ello, porque la ciudad lo merece, y porque el club tiene la suficiente solera e importancia, como para volver a donde le corresponde. Es cierto que para ello hay que consolidar las estructuras del club, y sobre todo, multiplicar las fuentes de ingresos (de lo cual, os creo capaces a ambos), pero también ello ha de hacerse desde el cariño y consideración al socio, sin ningunearlo, y sin creer que nadie de fuera de nuestro entorno vendrá a hacer lo que nosotros no somos capaces. Porque si que lo fuimos, y lo somos, y me consta que en vuestras dos candidaturas, hay gente más que solvente, para conseguir tales objetivos.

Por ello os pido, que sea quien sea quien gane, olvidando al día siguiente de las elecciones, que las hubo, acepte incorporar a su directiva y bajo su presidencia y su programa, a todas aquellas personas que puedan ayudar, trabajar desinteresadamente y ser útiles a nuestro club, aunque se hubieren postulado, con la mejor intención, en la otra candidatura, o no hubieran estado en ninguna. Esto no es política, y a todos nos une el mismo ideal, el Algeciras. Y todos podemos sumar y aportar en aras del objetivo de hacer más grande al Algeciras. Es el momento de inflexión para lograrlo, no podemos desaprovechar la categoría en la que estamos y no la podemos perder, y es el momento de empezar a pensar a lo grande, pero siempre desde la humildad, la honradez, el tesón, y sobre todo, el amor enorme a los colores albirrojos, antes que nada y nadie.

Shira!