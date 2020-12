Algeciras 5.0 (II)

¿Y ahora qué? Esta es la pregunta que uno se hace después de constatar por activa y por pasiva que ni el acuerdo alcanzado con sociedad civil y los políticos andaluces para acelerar las inversiones en el Ramal Central, ha valido para algo. Los partidos de ámbito estatal no lo reflejaron en sus enmiendas a los PGE y las de aquellos que “tímidamente” lo hicieron, fueron rechazadas.

Es por tanto algo mas que obvia, pero antes de que uno considere cual puede ser el camino, es conveniente que analicemos que es lo que ha pasado y que es lo que esta pasando con los llamados representantes del pueblo y depositarios de la soberanía popular.

Después de varias alternancias en el gobierno de España, los sucesivos responsables del ministerio encargado de las infraestructuras, llámese Fomento, o Transporte, - hay que ver la manía de los gobernantes de estar continuamente cambiando el nombre, como si ese fuese el gran problema -, en vez de gestionar y resolverlos ya que todos los que han pasado en los últimos diez años, nos han prometido mediante titulares que alcanzaríamos la “plenitud” este 31 de diciembre próximo, pero la realidad es otra. Desde Magdalena Álvarez, Ana Pastor, Iñigo de la Serna y José Luis Ábalos, en todos ellos han primado mas los intereses de partido que los intereses de los que dicen representar.

Pero tanto en la llamada macro política como en la micro política, en Andalucía y en Cádiz y el Campo de Gibraltar en particular, lamentable o desgraciadamente esa mal entendida lealtad al que te nombra se antepone a la lealtad de velar por los intereses de la sociedad a la que sirves. Los distintos gestores provinciales y locales de los distintos organismos han sido leales al partido y no a la sociedad, la hemeroteca ahí esta para demostrarlo.

Y ahora el ¿por qué?. Uno se pregunta para qué sirve tanto organismo que tenemos aquí, Mancomunidad de Municipios, Subdelegación de la Junta de Andalucía, Coordinación de la Administración General del Estado, cuando los dos primeros municipios de la provincia en numero de habitantes, Jerez y Algeciras, tienen escaso peso institucional. ¿Por qué no se ubica la Diputación en Jerez? ¿Por qué Castellar; Jimena y algún otro municipio están incluidos en la Cámara de Comercio de Cádiz y no en la del Campo de Gibraltar? ¿Por qué no poner en la ciudad del primer puerto de Andalucía y de España una Consejería? ¿Por qué se ha negado a Algeciras una oficina de coordinación/seguimiento de Corredores Atlántico y Mediterráneo, al igual que tienen Barcelona, Zaragoza y Valencia? ¿Por que no se aplican al Campo de Gibraltar los mismos criterios que con Cataluña y Valencia? ¿Por qué se niega repetidamente por los responsables estatales el déficit de infraestructuras en esta comarca, y se reconocen en Barcelona, Castellón, Teruel y Valencia? ¿Por qué solo se habla del Plan Integral para el Campo de Gibraltar en época de elecciones y luego, si te he visto no me acuerdo?, etc. Son muchos ¿por qué? sin respuesta.

Al final uno tiene la impresión de que tanto a nivel local, provincial, autonómica y estatalmente, los distintos gestores no nos escuchan. La pregunta es: ¿Por qué no hemos sabido explicarnos?, y aquí incluyo a la sociedad civil, como a los diferentes expertos que reclaman lo mismo, o es porque los que no escuchan, suelen rodearse de gente que no tiene nada que decir, es decir lo que dirían los americanos, yesmen…y ¿ahora que, y por que no?, La Ciudad de la Bahía, Piensa, Cree, Sueña, ¡pero nunca te Rindas!