Alcahueteos

Lo más difícil respecto del conocimiento es su definición; resulta un contrasentido, ya los clásicos nombraron esta paradoja: sólo puedo aprender lo que no sé y, como no lo sé, el conocimiento es imposible. Sofisterías e ilusión. Basta una vuelta por el océano de una librería para percatarse de la imposibilidad de abarcar lo que se publica, y no hablo de abrir el objetivo a materias diversas sino, por ejemplo, centrándonos en la Literatura. No se puede pretender tener un juicio de todo porque no es una opción material.

Nunca he tenido mucha fe en quienes están al día. Abarcar a los clásicos da lectura suficiente, y consolidada, como para tenerlo todo. El oficio de escritor te obliga desde luego, hay que saber lo que se hace hoy, mas ¿Literatura es sólo leer para escribir? Hojeo suplementos culturales, cada vez más espaciadamente, y me causa sorpresa el culto a la personalidad en que se ha convertido el Arte. ¿A quién le importa la vida o las opiniones de un supuesto novelista? Una entrevista puede abarcar ese tipo de contenidos, claves interpretativas útiles, pero ¿cuándo se habla de Literatura en esos púlpitos? Son una suerte de “prensa rosa” (entiéndase) cultureta en la que nos gusta comprobar cómo vive nuestro panteón de divinidades con patente para opinar.

El personaje vende, la Literatura no. Hay quien se ha dado cuenta y ha hecho de ello su oficio, construir la biografía y, de vez en cuando, publicar un libro para mantenerla viva. Una forma periclitada como la novela ya no aspira a la sorpresa artística, sino a una historia moralizante y olvidable. No se haga usted preguntas trascendentes como ¿dónde está aquí la Belleza? ¿Por qué? Una poesía demétrica, basada en ingeniosidades más o menos sentimentales, da carta libre a alguien para pontificar sobre pasiones. Ni lectora ni autora, ni escritor ni intelectual se preguntan ya nada, hablan de lo último: siglos, toneladas de papeles y especulaciones estéticas arrojadas a la llama de esta noche infame empós de la unificacion de la raza humanística.

El lector pasivo, conocido como cliente, se impone. Hágale usted partícipe del texto y habrá salido del mercado; véndale la fantasía de formar parte de una burguesía educada por comprar un libro de cuando en vez y ya es literario profesional. Me reprocharán quizá envidia o frustración, sea, pero eso no llena ese vacío sin compromiso. A la mierda el Arte y el saber.