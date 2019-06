¿Ahora todos son legítimos?

Tras llamar desde el PSOE a los acuerdos andaluces "pacto de la vergüenza" (Francisco Conejo y Beatriz Rubiño), "traición a España, a los españoles y a nuestra joven democracia" y "blanqueo de un partido heredero del franquismo" (Rafael Simancas) o "blanqueador de la extrema derecha" (Susana Díaz) por apoyarse en los 12 votos de Vox sin darle participación en el gobierno de la Junta... Tras afirmar, en lo que se refiere a Madrid, que "Cs ha roto ese cordón sanitario, que está pactando con fuerzas de ultraderecha que a su vez pactan con el PP acuerdos que no se dan a conocer a la ciudadanía, algo que me parece gravísimo (…) y me hace temer lo peor" (Pedro Sánchez), que "el PP y Cs han hecho concesiones muy importantes a la ultraderecha española" y "esto nos produce mucha inquietud porque la inmensa mayoría de la sociedad no está en los extremos, está en las zonas intermedias" (Carmen Calvo) o que PP y Cs "han abierto la puerta a la ultraderecha" porque "cuando se piensa sólo en carguitos, en repartirse las sillas (…) se abre la ventana a la ultraderecha" (Antonio Miguel Carmona)...

Tras todo esto y mucho más, va Isabel Celaá y dice que en España se debe asumir "con naturalidad" que "no hay ninguna fuerza política ilegalizada" y que "todos los escaños, tanto de parlamentos autonómicos como de las Cortes Generales son legales y legítimos". Todas -Bildu o ERC incluidas- menos Vox, por lo visto.

Naturalmente lo ha dicho -ya saben lo de las mangas verdes- tras el asunto de Navarra y en previsión de la necesaria abstención de ERC y Bildu para la investidura de Sánchez, apoyado por un partido que, por lo visto, Carmen Calvo y el PSOE consideran que está en esa "zona intermedia alejada de los extremos": Unidas Podemos.

El jueves Rajoy expresó lo que según una encuesta prefieren el 81% de los votantes de Ciudadanos y el 64% del PP: que ambos partidos se abstengan para que Sánchez forme un Gobierno de coalición con Ciudadanos. Así se conformaría un Ejecutivo "lo más moderado y centrado posible" y se evitaría el pacto entre Sánchez y Podemos apoyado por los independentistas. Pero también lo veía "poco probable". En una peligrosa doble operación, primero los partidos se han sometido a los intereses y ambiciones personales de sus líderes y sus serviles cortes de pelotas; y después se está sometiendo a la nación y a los ciudadanos a los intereses de estos partidos reducidos a dóciles cortes del líder.