¿Y ahora qué?

Después de tres derrotas seguidas en el momento clave de la temporada, todas las esperanzas de llegar a los puestos de privilegio se han esfumado. Cierto es que los equipos que están luchando con el Algeciras CF están poniendo mucho de su parte para que el Algeciras CF no esté descolgado del todo y todavía pueda tener opciones de llegar a los ansiados puestos de playoff.

Este equipo necesita reactivarse. No es posible que la necesidad de equipos como el Coria, que deben sacar los tres puntos porque los necesita para no descender, supere a la ilusión de meterse en los puestos de privilegio. Eso es lo que se vio el pasado domingo en el estadio Guadalquivir. El Algeciras CF sigue mentalmente tocado, a cualquier circunstancia negativa que ocurre el equipo ya no es capaz de reaccionar y desde el banquillo tampoco dan con la tecla para que el conjunto reaccione. Quizás en momentos del partido que el resultado no es favorable, se podría optar por cambiar de jugar con tres centrales y hacerlo con laterales y extremos. Cambiar algo en el equipo, no solo jugador por jugador, que haga reaccionar a los jugadores.

La plantilla y el cuerpo técnico ahora mismo se encuentran solos, nadie tiene esperanzas en ellos después de lo visto estas tres ultimas jornadas. Ahora es momento de sacar el orgullo. Es triste para un futbolista que ha firmado aquí con el objetivo de ascender jugar las últimas jornadas solo por jugar. Además, si quieren conseguir un buen contrato el año que viene, si no entras en el playoff, va ser mucho más complicado.

Por todo esto, es el momento de que los jugadores y el cuerpo técnico den un paso adelante y piensen que de perdidos al río, que lo den todo en estas siete últimas jornadas, que jueguen con hambre, como se suele decir, con sangre en los ojos, sin miedos, ya que no hay nada que perder y mucho que ganar. Con la ilusión de que si lo consiguen, todo estos malos momentos quedarán en el olvido. En definitiva, con todo lo que tengan para que después no se les pueda reprochar que ellos no han puesto toda la carne en el asador.