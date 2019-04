Acerca del voto

Los profesionales de la política suelen calificar el día de elecciones como "fiesta de la democracia". La gente, alentada por instituciones y medios de comunicación, acude a votar a los partidos que consideran más afines o -con la nariz tapada- eligen alguno para evitar que gane otra opción e, incluso a veces, votan sin saber por qué lo hacen. Sin embargo, solo pasarán unas horas (el tiempo del recuento) para que el elector pierda completamente el control sobre sus supuestos representantes. En virtud del sistema electoral español de listas cerradas, los diputados recién elegidos solo deberán fidelidad (o quizá mejor: sumisión) a los líderes y cúpulas de sus partidos que han tenido la merced de incluirlos en esa suerte de canonjías que son las listas electorales. Más que ciudadanos de prestigio, los políticos son sibilinos embaucadores que engatusan a la gente con utópicas promesas para obtener (confiando en su candidez) su respaldo el día de las elecciones. El hecho de que nada de lo anunciado vaya a concretarse después es irrelevante: dentro de cuatro años nadie les recordará sus flagrantes incumplimientos. Una sola cosa preocupa a los partidos: que la ciudadanía les de la espalda y no acuda a las urnas ya que son plenamente conscientes de que una abstención cercana al 50 % (como la de las últimas elecciones andaluzas) es un indicador de la ilegitimidad "de facto" de los regímenes políticos. Es por eso que el voto es obligatorio en muchos países cuyas democracias podrían calificarse como de "medio pelo" (Bolivia, Egipto, Brasil…). En contraste con estos, existen otros (EE. UU.) en los que no solo no hay obligación de acudir a las urnas, sino que es necesario registrarse para poder votar. Allí el censo electoral es también del 50% pero antes que restarle veracidad a la democracia, el hecho de que el voto haya de solicitarse implica que este no sea rutinario sino meditado y, por tanto, responda mejor a los intereses y opiniones reales del pueblo. Además, al ser las elecciones por distritos y de tipo mayoritario, los votantes tienen el derecho de exigir a sus representantes que les rindan cuentas de su gestión. En España da lo mismo la catadura intelectual o moral de los candidatos que, en general, suelen ser prácticamente desconocidos ya que no serán fiscalizados por sus votantes sino por los partidos. Aunque en nuestro sistema la gente no tenga que acudir a votar coaccionada por la posibilidad de una sanción si no lo hacen, se les ha hecho creer que votar es una obligación moral y un requisito imprescindible para ser calificado de demócrata. Una muy voluntarista apreciación si se piensa que las listas cerradas, la falta de representatividad del pueblo y la ausencia de una efectiva separación de poderes convierten al sistema político español en una partitocracia en cuyo teórico día grande, el de las elecciones, parece que… la democracia no ha sido invitada a la fiesta.