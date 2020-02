Un 12-O en primavera

Lo confieso, me considero un auténtico apasionado del jamón serrano, es más, me gusta en todos sus estilos. Me apasiona el ibérico, el de cebo y el de bellota; me encanta al corte, a taquitos, cocinado y hasta crudo en carpaccio. Pero hasta el más exquisito manjar, en demasía y a contratiempo, harta y empacha. Estoy seguro de que sería incapaz de tragarme un menú con jamón en el aperitivo, primer plato, segundo y postre. Obvio. O como sentenciaba un famoso flamenco, después de un copioso almuerzo: “no me mató la jambre’ y me va a matá’ la comía’”.

Es incontestable el éxito del acompañamiento y desfile de la Legión durante los últimos años con la Hermandad de Columna el Lunes Santo. Un acierto que pocos adivinaron y que hoy es un sólido referente a nivel turístico y cultural en la ciudad. Pero eso, según noto, ha despertado una cierta y peligrosa moda local. Los desfiles militares parecen ser el nuevo “Prêt-à-porter” de las cofradías algecireñas. Con el consecuente riesgo de convertir una acción aislada que supuso un gran impulso a nivel de atracción de público en la Semana Santa de Algeciras, en un absoluto fracaso por empacho y aburrimiento.

Todo ello, sin contar que en muchos de los casos carece de sentido o de vinculación con la identidad de las propias corporaciones.

El acompañamiento militar a las distintas hermandades y cofradías de la ciudad no es algo nuevo, ni reprochable. Todo lo contrario, más bien pertenece a la idiosincrasia propia del mundo cofrade y a una estrecha relación con los cuerpos militares. Pero cuidado, no todo vale. Además de la legión el Lunes Santo, ya está confirmada la presencia de Regulares el Miércoles Santo con Ecce Homo y no es ningún secreto que desde el Santo Entierro llevan años suspirando por algo similar para la noche del Viernes Santo. No debemos perder la perspectiva de lo verdaderamente importante: los cortejos de hermanos nazarenos y la manifestación de fe de sus Sagrados Titulares. El resto es ‘ojana’, y podemos caer en el gran error de convertir en un desfile del 12 de octubre cada primavera en Algeciras. Y encima, sin ningún argumento de coherencia.