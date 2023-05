Para ver cómo suben los alquileres basta con comparar lo que se pide ahora con las rentas antiguas, pero la información estadística sistemática es pobre y sale de las ofertas de los portales inmobiliarios. Tomando datos del Informe de Rentabilidad de Alquileres de Euroval-Instai, por provincias el 35% de todos los anuncios de alquiler en España son de Madrid y Barcelona; si añadimos Málaga, Valencia y Alicante, llegamos al 52%, y con Mallorca, Sevilla, Granada y Asturias, al 65%. En 28 provincias de España prácticamente no hay anuncios de alquiler. La vivienda en alquiler es escasísima, y de media, por cada 13,5 anuncios de venta hay sólo 1 de alquiler. El 16% de las familias vive en alquiler, pero va en aumento, y cuando las rentas familiares no crecen como lo hace el alquiler, da lugar a una tensión, una carrera imposible para muchas familias; este es sin duda un problema grave en algunos municipios, y tema para las elecciones.

Viviendas caras llevan a alquileres elevados, por lo que no es posible regular los alquileres sin tener en cuenta el precio de la vivienda. El alquiler no suele subir tanto como la vivienda porque tiene el límite de la renta que le queda a una familia después de sus gastos vitales, pero en España sí ha subido más, con lo que la rentabilidad media ha pasado del 5% al 6% en un año, y como cociente la rentabilidad es más baja en aquellas zonas donde la vivienda es más cara. No conocemos qué ocurre con las viviendas que se construyen para alquilar, porque se alquilan directamente sin pasar por los portales inmobiliarios. También hay comentarios en los medios sobre si la política de un municipio limitando alquileres reduce la oferta, pero es hablar por hablar, ya que habría que sumar los anuncios nuevos y restar los que se han retirado, para conocer la nueva oferta. Sí sabemos, por la profesora Beatriz Benítez-Aurioles, de la UMA, que el alquiler turístico influye en elevar el precio de la vivienda, más que en el alquiler, y el llamado éxito turístico y atraer no residentes de alto poder adquisitivo presiona sin duda precios y alquileres, y es un problema para familias locales.

La idea principal que sacamos es que el alquiler no debe considerarse limitado a la relación entre arrendador y arrendatario, pues tiene que ver con el precio de la vivienda, situaciones de mucha demanda y poca oferta, rentas familiares bajas, oferta total de vivienda, y la política del ayuntamiento. Hay que considerar la política de alquileres en la plena acepción del término, cuya raíz cum sideris, nos dice que se han de mirar los problemas complejos como se mira una constelación, que aquí son las necesidades temporales de alquiler de trabajadores desplazados, personas vulnerables, de jóvenes, que no tienen que ser permanentes; y disponer de un sistema de alertas tempranas sobre la probabilidad de impago, para que la administración pública a través del ayuntamiento actúe, pues la carga del impago por un problema social no debe ir al arrendador. En esta consideración, las autonomías y ayuntamientos que gestionan el suelo, y dan a una ciudad una orientación u otra, tienen una responsabilidad que los ciudadanos con una verdadera preocupación por la convivencia deberían exigir.