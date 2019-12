En viernes 13, Almoraima

Me llegó días atrás la invitación del presidente de la Mancomunidad para la presentación de la revista Almoraima, de cuya existencia y progreso estoy -debiéramos estar todos- orgullosos. Es el logro más importante de la comarca en difícil propósito de mantener vivo el siempre necesitado nervio cultural. En la invitación, el nombre del presidente aparece precedido de una de mayúscula, la de de don y un subsiguiente "se complace en invitarle". No queda bien, está mejor el nombre sin más. Lo menciono sin erosionar un ápice el agradecimiento debido. Protocolariamente conviene referirse al invitado de modo que no se sienta intimidado por el tratamiento que se da a sí mismo el invitador. Por estos pagos se arrastra la cadencia de sublimar la personalidad del invitador respecto del invitado, y no es cosa elegante.

El nuevo número dobla el ecuador de la centena. Siento noble y sana envidia de tantos cuantos dedican su esfuerzo y su sabiduría a este menester. Como me mueve gratitud, por razones de nascencia, a quienes desde labores administrativas y políticas han hecho posible que esa espléndida realidad se mantenga vigorosa, desde la época en que el presidente José Carracao lo hizo posible, hasta esta en que el presidente Juan Lozano actualiza el interés decidido de la institución comarcal por mantener tan excelente iniciativa. Recuerdo la salida del primer número, en julio 1989 (hubo un número cero en diciembre 1988), cuando paralelamente hablábamos en Madrid de la débil posibilidad de resucitar Carteya, una singular publicación de la desaparecida Casa del Campo de Gibraltar en la capital, cuyo delegado en la comarca fue el inolvidable José Riquelme, que salió a la calle en 1976 y desapareció pronto, en 1978, después de veinticuatro números. Habría que dedicar algún comentario a aquella aventura de los setenta, cuando se desvanecía un régimen basado en la autoridad indiscutible del Ejecutivo y se anunciaba como su más feliz consecuencia, la recuperación de la democracia. Viernes 13 es para la anglofonía, más concretamente para el mundo anglosajón, lo que para nosotros es martes 13, una coincidencia del calendario que suena más bien regular. A mí, empero, me ha parecido que este de la semana pasada, era un gran día a causa de alumbramiento del nuevo número de Almoraima, ya consagrada, respetada y estimada en ámbitos universitarios y científicos de alto standing, como señalaba su director, nuestro admirable paisano Ángel Sáez, durante su presentación en el salón de plenos de la Mancomunidad.