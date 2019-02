Un trimestre que se hacía interminable

Nunca cuando aquellos nuestros mejores días trajo febrero un día tintado en rojo. Tras las vacaciones de Navidad venía un tiempo insoportable de sequía festiva. Hablo de una semana lectiva que en mi colegio termina el sábado a las siete de la tarde, como para no echar de menos una fecha teñida de rojo en los almanaques de la Cristiandad. El segundo trimestre del curso se hacía interminable, ya que hasta San José no había tregua y la Semana Santa se hacía esperar. Pero vino el tiempo de la tabla de los quesos, se dio el café para todos que generó un puñado de autonomías y hete aquí que llegó una tregua con el último día de febrero. Hoy es el Día de Andalucía, habrá fiesta en la Granja de La Vuestra y los niños no irán al colegio. Qué pena que no nos cogiese el invento, pues hay que ver lo que tardaba en pasar el segundo trimestre, qué puñetero...