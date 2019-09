De traumas y esponjas

Los locos también sabemos chupar. Así, sin más. Seco y contundente. Así terminaba la historia de miedo con la que mi prima mayor decidió torturarme una lluviosa noche de enero. Debía tener diez años pero tal fue el impacto de esas palabras que, veinte años después, soy incapaz de dormir con alguna extremidad por fuera de la cama. Tampoco levanto mucho peso. A los seis, oí a una de mis tías contar la historia de un vecino que perdió la vista por levantar una olla. Debía pesar una tonelada, porque los cachas de gimnasio no se cansan de echar kilos a sus pesas y ni de presbicia se quejan. Sea como fuere, ni brazos fuera del colchón ni pesos pesados. He intentado usar la lógica, recurrir al razonamiento y hacer gala de madurez, pero nada.

De aquellas historias de infancia, estos traumas juveniles. Parece sacado del manual de tópicos de la sección de Psicología de Wikipedia. "Todo lo que le perturbe en su etapa adulta hundirá sus raíces en algún terrorífico acontecimiento de su más tierna infancia". La solución a todo parece ser esa. Que es usted incapaz de relacionarse con el mundo, tranquilo, puede que se deba a que con tres años su padre tirase su peluche preferido al retrete. Una serie de conductas reprochables encuentran en esta premisa la excusa perfecta para perpetuarse. Nadie elige ser, lo es porque quedó marcado. Es cierto que la infancia sienta las bases de lo que luego es la vida adulta. Las relaciones personales, la manera de trabajar o el rechazo son conductas que vienen marcadas por la infancia. Pero no todo vale. No siempre se es un hijo de Satanás porque nos hicieran pupita. A veces el demonio habita en nosotros sin que nada le haya invitado a poseernos. Aunque, a veces, también ocurre que casi rozamos la perfección (tampoco hay que ponerse en un pedestal) y ahí a nadie se le ocurre bucear por la bendita infancia para dar con la razón. Si obramos bien es por bondad innata, no es necesaria la justificación. Pero, la manida analogía de los niños con las esponjas aparece para tirarlo todo por tierra. De aquella historia de miedo, este pavor a la nocturnidad; de aquella hiperbólica anécdota, esta angustia ante la halterofilia. Pero, ¿y si de aquellos cuentos, esta capacidad creativa? ¿Y si de aquellos sábado de tocadiscos, esta curiosidad musical? Los niños son esponjas. Pero también lo son para lo bueno. Repetirán sus palabrotas si algún día se le escapa alguna en su presencia y puede que también su pasión por la vida si sabe cómo contagiársela.