Me cruzo con él prácticamente a diario, antes de la cinco de la tarde. Siempre va mirando al suelo, con paso medio ligero, casi automático. Lleva un maletín. Ni tan siquiera hace el amago de subir la vista para ver con quién se cruza, ni por curiosidad. Sin duda, su atención está en otro foco, lo que habita dentro de su cabeza. Estudios apuntan a que mantener la cabeza baja es un signo universal de sumisión y derrota, no le interesa ascender o progresar. Sus ojos apuntan al suelo, pero en realidad están mirando lejos, desgranando sus problemas, las cosas que tiene que hacer, que solucionar, que decir... Tener, tener, tener... La vida se va convirtiendo en una obligación, la vamos cargando de tareas: "Tengo que hacer". Es una frase muy cotidiana. Alguien me enseñó a decir las palabras que la mente prefiere escuchar por pura higiene mental: "Qué suerte que...". Prueben a variar el comienzo de sus tareas diarias por "qué suerte que me voy a levantar para ir a trabajar, ir al colegio, ir al gimnasio, llevar al niño a...". La vida será mucho más amable con uno.