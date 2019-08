Dijo el Rey en Marivent que deseaba que hubiera "un margen" para que los partidos encontraran "una solución de Gobierno". Recordó que la Constitución establece los cauces si no se eligiera un presidente y fue tan lejos como permite la Constitución al jefe de Estado al decir que preferiría un acuerdo antes que elecciones.

Sánchez ha explorado todas las fórmulas sin éxito. Metido en un círculo desquiciante en el que se cree el único capaz de ser presidente, hace culpables a PP y Cs por no aceptar la abstención, mientras comete desatinos que hacen imposible cooperar en su investidura. Sólo él es culpable de su fracaso: primero, por obtener sólo 123 escaños; segundo, por decisiones insensatas como fomentar un Ejecutivo navarro con ayuda de un partido nacido de una banda terrorista; tercero, por demostrar tanta ansia de poder que no tuvo reticencias en mandar a los suyos a negociaran importantes cuotas para Podemos en un nuevo Gobierno.

A estas circunstancias se suma lo que Iglesias y Rivera lo detestan en lo político y en lo personal, y esa animadversión es mutua. Casado lo rechaza por razones políticas, pero no personales.

Así las cosas, hay una salida tan fácil que ayer ya la planteó el PP en boca de Teodoro García Egea: que no sea Sánchez el candidato, que el PSOE elija a alguien que provoque menos rechazo y que inspire más confianza. Los socialistas cuentan con destacados miembros con trayectoria, experiencia de Gobierno y buenas relaciones con otros partidos, pese a que Sánchez ha laminado a algunos. Pero quedan presidentes y ex líderes regionales que harían mejor papel que el secretario general socialista. No hay mucho donde elegir en el Ejecutivo, pero Borrell también tiene más enjundia y capacidades políticas que Sánchez. ¿Por qué la oposición y el propio PSOE no exploran esa vía? Si Sánchez exige sentido de responsabilidad a la oposición para que se pueda formar Gobierno, ¿por qué no da un paso al lado, puesto que él es el obstáculo? Hay mejores candidatos en el Psoe.