De sinvergüenzas

El señor Sánchez, el presidente no votado, debe pensar que los españoles somos tontos o algo parecido. Hay que tener muy poca vergüenza para decir que aplicará todo lo que esté en su mano si se vulneran derechos y libertades en Andalucía, lamentando que PP y Cs se hayan apoyado en la "ultraderecha" y les advierte de que no lograrán "moderar" a Vox. Mientras, él no predica con el ejemplo, con sus socios independentistas que vulneran cada día a muchos españoles en Cataluña, coartando libertades e imponiendo su locura separatista, diciendo que no ve nada anormal en una cena navideña entre la secretaria general del PSOE en el País Vasco y el impresentable de Otegui. Según él es normal. De postre habría plomo. Mientras, el hijo del histórico socialista de bien Fernando Múgica, asesinado por estos canallas, pide la baja del partido diciendo con total coherencia "no en mi nombre". Ni en el mío tampoco, señor Sánchez, ni en el de miles de españoles que sentimos vergüenza de usted y sus canallas actos.