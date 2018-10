De silencios

Lo volvió a repetir, haciendo todo lo contrario de lo que pedía a Rajoy cuando él estaba en la oposición. Pero no me sorprende. Volvió a negarse a hablar del último escándalo de un miembro de su maltrecho y perdido gabinete: el de la utilización de una sociedad interpuesta por parte de Pedro Duque. Pero claro, hay que agarrarse al poder con uñas y dientes, cantando en el baño el Resistiré del Dúo Dinámico. Las revelaciones que salieron a la luz sobre Duque se produjeron el pasado jueves. Desde entonces, Pedro Sánchez se ha encerrado en una agenda de perfil bajo para no pronunciar palabra alguna sobre el turbio asunto. Ni siquiera antes o después de su discurso ante el pleno de Naciones Unidas. La Moncloa tiene una veleta que solo indica el mal tiempo de su izquierda. Tenga un par, que lo dudo. Háganos un favor a los españoles y convoque elecciones.