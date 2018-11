'Lo siguiente' no es suficiente

Es una mejora, pero no es suficiente. Lo siguiente, el programa que sustituye a Hora Punta cada noche en La 1, está bien. La tarea de hacer olvidar a Cárdenas y tener mejor gusto que él no era complicada y de momento este nuevo proyecto de RTVE lo está consiguiendo. Que lo presente Raquel Sánchez Silva es la mejor baza con la que cuenta este formato. En cada programa que presenta, Raquel se implica de una forma de la que otros presentadores deberían aprender. Sánchez Silva presentó hace unos meses en la misma cadena Maestros de la costura. Si no hubiera sido por su buena energía, quizá el programa no hubiese sido renovado por una segunda temporada. Está bien que la cadena pública haya tenido en cuenta su potencial para ponerla al frente de un reto complicado como el del access prime time. Ahora que Eva González se va de MasterChef, Raquel es una buena opción como presentadora de referencia de los programas de entretenimiento de La 1. Otro de los puntos a favor de este espacio es la variedad de invitados que acuden al programa. Los colaboradores también están muy bien elegidos.

Pero que Raquel esté al frente y que la intención sea buena no basta para hacerse un hueco en uno de los horarios más difíciles de la televisión. Lo siguiente se ha estrenado en mitad de la temporada, cuando la audiencia ya tiene una rutina establecida. A esto hay que añadir que compite con algunos de los formatos más vistos de la televisión de nuestro país como El Hormiguero, El Intermedio o First Dates. El programa cuenta con un factor que tiene parte positiva y parte negativa y es que recuerda mucho a Likes, el programa que presentó Raquel en el canal #0 de Movistar+. Y claro, está más que comprobado que a una televisión pública no le puedes pedir lo mismo que a una de pago. Los que en su día seguimos Likes vemos en Lo siguiente parte del espíritu de un formato que aunaba entretenimiento, cultura y calidad y eso es algo que hay que agradecer. Pero el nuevo se queda corto. No llega a esa calidad de la que podía hacer gala el formato de la plataforma de pago. Y eso provoca que la sensación sea la de un quiero y no puedo. Además da la impresión de que lo hacen todo con prisa. Una de las mayores críticas que la audiencia realiza sobre RTVE es la hora a la que comienzan los programas del prime time, a veces en torno a las once de la noche. Con este nuevo formato están intentando acabar a la hora que corresponde y no con más de veinte minutos de retraso como ocurría a veces con Cárdenas para que los espacios que se emiten a continuación comiencen a una hora algo menos indecente que antes. Esto hace que el programa no pueda durar más de media hora y el querer introducir tantos contenidos en tan poco tiempo provoca más angustia que disfrute. Una pena que Lo siguiente por ahora no sea suficiente. Pero aunque sea por Raquel, por los colaboradores y por el tratamiento de la cultura merece una oportunidad. Por eso, y por darle en las narices a Cárdenas.