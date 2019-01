Recuerdo como si fuera ayer, y ya ha llovido desde entonces, la primera vez que un conocido mío me dijo que había ligado por internet. "Estás chalao", rebatí. La cita no acabó bien porque ninguno de los dos fueron sinceros, ni siquiera en las fotografías que intercambiaron como carta de presentación y que nada tenían que ver con los dos ilusos interfectos. El cruce de reproches, según me contó en la siguiente ocasión en que lo vi, no tuvo desperdicio. Es sólo un ejemplo nimio, y bastante denostado, de las consecuencias del mal uso de las redes sociales. Las fake news serían otro ejemplo más actual, como también lo es la práctica extendida de soltar sandeces, fantasear, mentir descaradamente o mostrar su cara más hipócrita. Recientemente me topé con una serie de comentarios de este corte tras la pérdida de una persona querida, que algunos de estos seres despreciables se vanaglorian de haber conocido pese a que cruzaban de acera con la cabeza gacha cada vez que se la topaban de frente como si les fuera a contagiar la enfermedad rara que padecía. Ellos sabrán.