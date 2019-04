Los protagonistas no son Rocky ni Apolo Creed. Este combate tampoco se disputará en el Spectrum Arena, sino en los estudios de grabación de Prado del Rey. Sin embargo, que conste, el debate electoral organizado por el ente publico para y en el que se medirán Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera tiene todos los ingredientes para una buena pelea de púgiles, de todos los pesos, aunque se notará la falta del nuevo boxeador Abascal. Para empezar, porque estará marcado, justamente, por el debate que se celebrará sólo 24 horas después en la privada. No será un combate limpio, predominarán los golpes bajos y alguno que otro puede que ese día hasta tire la toalla. Las apuestas no están claras, los sondeos tampoco porque vaticinan un empate entre bloques en la recta final de las elecciones. La pelea será dura, España y los españoles se merecen que quien gane en las urnas no nos vendan ante el chantaje separatista. Como bien dijo Balboa: "Paso a paso. Golpe a golpe. Asalto a asalto".