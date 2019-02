Me dio grima escuchar a Pablo Casado diciendo que los españoles quieren votar. Yo no quiero votar, señor Casado. Yo quiero un gobierno estable, una economía estable que me haga tener una familia estable y conseguir, yo mismo, ser estable. No me gustan las guerras por el poder, y me produce fatiguita ver cómo bailan entre la izquierda y la derecha los que siempre están buscando huecos para una señorial reverencia. Ver la plaza de Colón como ayer se vio debe hacer reflexionar al presidente del Gobierno, y más habiendo llegado a donde ha llegado sin haber ganado nunca en unas urnas. Quieren cambiar la constitución pero lo que ahora tiene más filtraciones es la propia ley electoral que está provocando el hartazgo de esos españoles que, según Casado, quieren votar. Pues no, no queremos votar, al menos yo. Si quieren llevarnos a las urnas con dos, tres o hasta cuatro sobres, me quedo en casa con mi batamanta.