La verdad, yo no me había enterado de la noticia. Me lo dijo un amigo el otro dia…. que el Papa Benedicto XVI había dicho que el Purgatorio no existía. Concretamente "que el Purgatorio no es un lugar del Universo, sino un fuego interior que purifica el alma de las consecuencias del pecado" "un lugar previo al cielo por donde pasan las almas para eliminar las consecuencias del pecado" Dicen que así corrige al Concilio de Trento, que tanta fama tiene de dogmático y ultra. Yo no sé si digo algo fuera de contexto, pero de todas formas el Papa es el Papa, aunque sea Papa emérito y yo me lo creo. Porque pienso que Dios es bueno y no un castigador, un ser que castiga y castiga, más bien que es padre y amor, amor infinito, por muy malo que sea el hombre o la mujer. Yo estoy seguro que mi padre, mi madre, mi hijo Manolo y mis hermanos que ya se fueron, están en el cielo, por muchas faltas o pecados que cometieran, porque Dios es bueno.

Y ahora viene la contrapartida. Los que dijeron y encargaron misas y misas para achicar el tiempo en el llamado Purgatorio. Porque algunos curas decían que por cada misa se eliminaba o acortaba tantos días o tantos meses en el redicho Purgatorio. Y ahora ¿qué pasa? Hay una parte religiosa y otra económica. Me imagino que oir y decir misas por nuestros difuntos será positivo, porque allá arriba se tendrá en cuenta. Pero del pecunio…. ¿qué?. Ya nadie dejará dinero para capellanía, dinero para que me digan tantas misas al mes o al año.

Y además en parte era ilógico, desigual y discriminatorio, porque quien tenía mucho parné, encargaba muchas misas, incluso miles, pero el pobre que solo tenía lo puesto y para comer ¿cómo iba a darle a la Iglesia dinero para misas?. Y Dios sería injusto acortando el Purgatorio más al rico que al pobre, porque el primero encargaba más misas que el segundo.

P/D Menudo problema tendrá ahora nuestro Obispo San Rafael. ¿Qué va a hacer ahora con las capellanías de las Parroquias? porque ya no existirán. Nuestro querido Papa le ha ahorrado trabajo.