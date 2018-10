El Gobierno éste al que nadie ha votado resulta que va a subir el salario mínimo del trabajador en España. ¿Subir los sueldos? ¿Estamos locos? Es lo que claman algunos que visten de seda y que seguramente poseen cuentas a buen recaudo en las Bermudas o en el pantalón de pinza. Lo grotesco de la política con la que vivimos es que el benificio propio reside por encima de todo, de cualquier escrúpulo, por eso cuando se plantea una medida necesaria, populista dicen, nos quieren amedrentar con amenazas, nos quieren infundir el miedo de otra crisis. ¿Qué crisis? ¿Es qué acaso no sobrevivimos ya en crisis desde hace una década?¿O es necesario que cobremos con una bolsita de sal o un puñado de higos? Por 900 míseros euros se va a ir al país garete, amigos, pero no por los millones esquilmados por esos insaciables buitres, gaviotas en muchos casos, cuya gula no conoce límite.