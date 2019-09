El puerto, lo que nos espera

No pude asistir -habiendo sido amablemente invitado por el grupo editorial al que pertenece este periódico- al espectacular acto-desayuno de presentación del futuro inmediato del puerto, pero gracias a la organización y al espléndido despliegue informativo llevado a cabo por Europa Sur, y a algunas actitudes e informaciones adicionales, he podido conocer lo esencial del proyecto, y de su repercusión ambiental y social, que aumentará -de eso no me cabe duda- la competitividad e importancia de sus instalaciones y la dinámica de su funcionamiento. Tengo por más que buena la fiabilidad de la presidencia y de la dirección de la Autoridad Portuaria, así como estimo en lo mucho que hay que estimar la categoría y solvencia de sus técnicos y administradores. Creo, además, que Gerardo Landaluce es un hombre de bien, identificado con la ciudad, que no entiende su responsabilidad limitada a una realidad desvinculada del entorno geográfico y humano al que el puerto concierne directa e indirectamente.

La preocupación de muchos ciudadanos no reside en el desarrollo del puerto. Es evidente que la Autoridad Portuaria ha sabido convertir en muy poco tiempo, un puerto pesquero y poco más que un embarcadero de buques diseñados para el transporte convencional de viajeros, en uno de los primeros puertos comerciales del mundo que, de añadido, ha sabido absorber con mucha inteligencia los masivos desplazamientos entre Europa y África. Pero: ¿dónde están los límites de la invasión contranatural que supone cada paso adelante? Parece acertada la opción que propone la Autoridad Portuaria frente a las otras alternativas, pero, claro está: dando por hecho que la ampliación es irrenunciable. En Algeciras, acabaremos obligándonos a ir a La Chullera o a los altos de El Bujeo para contemplar la belleza del mar. Mientras que cerca de la ciudad sufriremos los lamentos de la naturaleza, de las mareas y de las corrientes: El Rinconcillo no se salva, como se dice, padecerá tanto o más de lo que ha padecido estos años atrás de permisividad y deterioro.

Hace unas semanas escuché en una entrevista en televisión, al Dr. Carlos Gómez de Avellaneda. Daba por hecho que Algeciras será en un futuro no muy lejano, una urbe al estilo de las grandes urbes comerciales europeas del mismo pelaje. Mencionó en concreto a Róterdam, de la que tal vez Algeciras será la réplica en el sur de Europa. Tratándose de un hombre de su sensibilidad y conocimientos, habrá que ir poniéndose el mono y las botas ante lo que nos espera.