Llegamos al quinto día de campaña y buena parte de los partidos no han presentado aún sus programas electorales, lo cual convierte las elecciones en una cuestión de fe. Es un callejón sin salida, un plato de lentejas que tomas o dejas a voluntad. El mensaje que nos lanzan es que podemos votar o no, pero, si lo hacemos, será bajo nuestra responsabilidad absoluta: dado que no se han comprometido a nada por escrito, nada podremos exigirles a posteriori.

La información es poder y esa baza es demasiado valiosa como para que muchos de nuestros representantes políticos consideren la posibilidad de compartir con los electores sus planes. Bajo ese prisma, ya no hay que prometer ni nuevos parques ni calles limpias, basta con colocar una cara amable como cabeza de cartel.

En Infocracia (Editorial Taurus), el norcoreano Byung-Chul Han describe cómo en el presente siglo es la información la que se ha apoderado de las personas, ingenuamente atrapadas en el enjambre digital en el que todos depositamos nuestros datos. Nos creemos más libres que nunca, pero somos esclavos de nuestra transparencia. Al tiempo: no andamos muy lejos de que recibamos en nuestros buzones de correo programas electorales ad hoc, acordes a nuestros likes en las redes sociales.

Postdata. La concejal y número tres en la lista de Vox al Ayuntamiento de Parla ha sido detenida por su presunta implicación en un caso de narcotráfico. Apañados van como el encargado del castin haya sido el mismo en todas partes. Veremos.