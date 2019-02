De presumir

Pedro Sánchez, el presidente no elegido en las urnas, presume de liderar "el sentido común" en la política española. No se corta un pelo a la hora de afirmar que el PSOE y el desgobierno que preside cual emperador romano encarnan "la moderación y el sentido común" en el actual panorama político español. Y lo peor de todo es que se cree sus propias mentiras. Si llamamos sentido común a pactar con los independentistas que quieren destruir el concepto de Estado y nación. O como dice otro de sus socios, el personajillo de Rufián, condicionar el apoyo a los presupuestos con absolución de los soberanistas presos, dialogando su vicepresidente en la sombra (Pablo Iglesias) con ellos entre las cuatro paredes de una celda o a la postre avalando la foto de Mendía con Otegui sin mencionar a Múgica, histórico de los socialistas asesinado por esos canallas. Si eso es sentido común, señor Sánchez, usted como se dice en esta bendita tierra ni tiene vergüenza ni se espera que la tenga, "no ni ná carajote".