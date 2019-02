He de reconocer que el formato de tú a tú, visceral y directo, del presentador Risto Mejide toca la fibra. Sin fuegos artificiales ni escenarios grandilocuentes dos personas y un sofá sobran para transmitir, y de qué manera. Anoche le tocó el turno a Irene Villa, que con una entereza digna de elogio, a pesar de que cuando niña la banda asesina y cobarde ETA le truncó la vida junto a su madre, ella llevó el perdón por bandera para olvidar y seguir su vida y no mirar atrás. Por otro lado, el padre de Diana Quer relataba cómo afrontó la desaparición de su hija y posterior asesinato y sus sensaciones a día de hoy, en la que el perdón para el asesino no tiene cabida, ni la tendrá. Mientras, reconoce que al menos sabe donde llorar a su hija. Mientras, otros familiares, los de Marta ni pueden ni saben donde está su cuerpo porque un grupo de escoria lleva jugando al despiste con la policía y jueces desde hace años, sin importales lo más mínimo el dolor de esa familia. No es justo.